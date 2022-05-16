Аквакультурной ГЭЭ хотят сократить сроки

Внесенный в Госдуму пакет поправок по государственной экологической экспертизе затрагивает и рыбную отрасль. В частности, предусмотрено сокращение сроков ГЭЭ для аквакультуры.

Законопроект о внесении в правовую базу изменений по экологической экспертизе и оценке воздействия на окружающую среду предложила группа депутатов. Эти поправки касаются в том числе рыболовства и аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, в законе «О государственной экологической экспертизе» предлагается прописать, что объектами ГЭЭ федерального уровня являются материалы, обосновывающие общий допустимый улов и внесение изменений в ранее утвержденный ОДУ в региональных водных объектах рыбохозяйственного значения, во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ и российской части Каспийского моря.

Предусматривается также использование Единого портала госуслуг при направлении материалов заказчиком экспертизы. Кроме того, согласно поправкам, ГЭЭ должна начинаться не позднее, чем через пять рабочих дней после ее оплаты и приемки комплекта необходимых материалов и документов (сейчас на старт экспертизы дается 15 дней).

Срок проведения экспертизы не должен превышать 42 рабочих дня (в действующей редакции — два месяца с возможностью продления на месяц по заявлению заказчика).

Исключение — ГЭЭ документации, обосновывающей осуществление аквакультуры, отнесенной к объектам государственной экологической экспертизы федерального уровня: для рыбоводства срок не должен превышать 20 рабочих дней.

При этом время проведения ГЭЭ, согласно поправкам, может быть продлено на 20 рабочих дней по желанию заказчика.

Оговаривается, что проведение экспертизы не требуется в случае доработки проектной документации, ранее получившей положительное заключение ГЭЭ. Для этого нужно соблюсти ряд условий, например, вносимые корректировки не должны касаться характеристик загрязняющих веществ и отходов, поступающих в окружающую среду.

В законах «О континентальном шельфе РФ», «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ», «Об исключительной экономической зоне РФ» уточняется перечень объектов, подлежащих государственной экологической экспертизе. Предусмотрено, в частности, что к ним относится осуществление аквакультуры, подъем затонувших судов и иного имущества.

Напомним, что к теме государственной экологической экспертизе привлечено большое внимание в рыбной отрасли. В частности, предприятия столкнулись с рисками из-за неоднозначного толкования законодательства в части ГЭЭ в рыболовстве. На протяжении многих лет обсуждаются и вопросы экологической экспертизы в аквакультуре.

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