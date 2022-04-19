Решения по судостроению предложат на Seafood Expo Russia

На сентябрьской выставке Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге особое внимание уделят судостроению и судоремонту. Планируется, в частности, помочь рыбопромышленникам найти новых партнеров для оснащения флота под инвестквоты.

Участники

Пятые Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia пройдут в Северной столице 21-23 сентября. Выставка объединяет на своей площадке представителей всех сфер рыбной индустрии и предприятия всей цепочки от проектирования судна до его оснащения и эксплуатации: конструкторские бюро, верфи, производителей оборудования, отмечает оператор мероприятий — компания Expo Solutions Group.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ESG, в этом году для экспозиции предприятий судостроения и судоремонта выделят отдельный павильон F площадью 13 тыс. кв. м. Особое внимание будет уделяться отечественным производителям.

В числе постоянных экспонентов Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), «Валком», «ВНИИР-Прогресс», «МТ-Групп», Окская судоверфь, «Ростр», «СТТ Марин Сервис», «Нордвег». Впервые в этом году примут участие Концерн «НПО «Аврора», компания «Судостроение и судоремонт» и Ярославский судостроительный завод.

Темы

На площадке Seafood Expo Russia планируется обсудить наращивание собственного производства оборудования в современных реалиях — открытый диалог с регуляторами, верфями, конструкторскими бюро. Также предполагается рассмотреть вопросы обеспечения рыбной промышленности сопутствующей инфраструктурой. Другие темы — налаживание работы непрерывной холодильной цепи для продукции от судна до прилавка, продолжение госпрограммы по обновлению промыслового флота и береговой переработки.

«Мы призываем экспонентов привозить на выставку не только менеджеров по продажам, но и технических специалистов, директоров, инженеров, капитанов судов. Это именно та аудитория, которая влияет на решение о приобретении продукции, услуг и оборудования корабелов. Главное для нас — интересы наших клиентов и отрасли, а такой подход поможет им принять верное решение», — подчеркнул генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Инвестквоты

Организаторы напомнили, что Росрыболовство сохраняет планы на второй этап инвестиционных квот и аукционов. При этом регулятор признает, что сроки реализации проектов могут быть увеличены.

В ESG обратили внимание, что многие европейские компании приостановили работы по строящемуся российскому флоту. Оснащением этих рыбацких судов смогут заняться новые поставщики и партнеры, найти которых поможет выставка.

«В прошлом году на Seafood Expo Russia рыбаки и верфи на круглом столе обсудили основные сложности реализации проектов в рамках инвестиционных квот. Это позволило снять накопившиеся противоречия и познакомиться с опытом коллег. Вместе с партнерами мы продолжим организовывать диалог между разными категориями участников, чтобы помочь им найти и лучше понять друг друга, сделать участие в выставке максимально эффективным и выгодным для всех. Сегодня самое время действовать и вместе решать сложные и интересные задачи», — отметил Иван Фетисов.

В 2021 г., несмотря на многочисленные ограничения, форум и выставка подтвердили свой международный статус. Их посетили свыше 7 тыс. специалистов из 78 регионов России и 55 стран.

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