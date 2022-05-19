Поправки по ЭПЖ и цифровым разрешениям готовы к основному чтению

Профильный комитет Госдумы рекомендовал к рассмотрению во втором чтении законопроект об электронных разрешениях на добычу водных биоресурсов и электронном промысловом журнале.

На заседании 18 мая комитет Госдумы по аграрным вопросамодобрилподготовленныйко второму чтению законопроект, предусматривающий перевод разрешений на промысел и промыслового журнала в электронную форму. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, рассмотреть законопроект во втором чтении нижняя палата парламента планирует 24 мая.

Процедуру первого чтения законопроект прошел еще в декабре 2021 г. Однако в рыбацком сообществе указали на необходимость его доработки. В частности, представители отраслевых ассоциаций предупреждали о риске возникновения дополнительных требований по ведению электронного промжурнала (ЭПЖ) к небольшим судам, которые используются в прибрежном рыболовстве.

Текущая редакция законопроекта, по оценке Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), учитывает технологическую и экономическую многоукладность рыбной отрасли. «Документ предусматривает возможность для капитанов судов, к которым не предъявляется требование оснащения техническими средствами контроля, вести рыболовный журнал как в электронном виде, так и в бумажном», — заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

В Росрыболовстве считают, что введение электронного формата выдачи разрешений и ведения промжурнала повысит качество и эффективность учета освоения водных биоресурсов, сократит временные и экономические затраты рыбаков и в целом упростит административные процедуры. Ведомство уже запустило тестирование электронных разрешений на всех бассейнах страны. Планируется, что к моменту вступления в силу изменений в законодательстве отрасль будет полностью готова к переходу на цифру.

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