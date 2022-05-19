Новости
Профильный комитет Госдумы рекомендовал к рассмотрению во втором чтении законопроект об электронных разрешениях на вылов и электронном промжурнале

Поправки по ЭПЖ и цифровым разрешениям готовы к основному чтению

Профильный комитет Госдумы рекомендовал к рассмотрению во втором чтении законопроект об электронных разрешениях на добычу водных биоресурсов и электронном промысловом журнале.

На заседании 18 мая комитет Госдумы по аграрным вопросамодобрилподготовленныйко второму чтению законопроект, предусматривающий перевод разрешений на промысел и промыслового журнала в электронную форму. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, рассмотреть законопроект во втором чтении нижняя палата парламента планирует 24 мая.

Процедуру первого чтения законопроект прошел еще в декабре 2021 г. Однако в рыбацком сообществе указали на необходимость его доработки. В частности, представители отраслевых ассоциаций предупреждали о риске возникновения дополнительных требований по ведению электронного промжурнала (ЭПЖ) к небольшим судам, которые используются в прибрежном рыболовстве.

Текущая редакция законопроекта, по оценке Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), учитывает технологическую и экономическую многоукладность рыбной отрасли. «Документ предусматривает возможность для капитанов судов, к которым не предъявляется требование оснащения техническими средствами контроля, вести рыболовный журнал как в электронном виде, так и в бумажном», — заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

В Росрыболовстве считают, что введение электронного формата выдачи разрешений и ведения промжурнала повысит качество и эффективность учета освоения водных биоресурсов, сократит временные и экономические затраты рыбаков и в целом упростит административные процедуры. Ведомство уже запустило тестирование электронных разрешений на всех бассейнах страны. Планируется, что к моменту вступления в силу изменений в законодательстве отрасль будет полностью готова к переходу на цифру.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: варпэросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Все материалы

Интервью

Генеральный директор компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

Генеральный директор компании «Нерей»

Андрей ЗАБУГА

Дорогие кредиты сковали товарооборот на рыбном рынке

Руководитель Камчатского филиала ВНИРО Нина ШПИГАЛЬСКАЯ. Фото пресс-службы КамчатНИРО

Руководитель Камчатского филиала ВНИРО

Нина ШПИГАЛЬСКАЯ

Камчатская рыбохозяйственная наука не стоит на месте

Генеральный директор Russian Maritime Production Group Алексей КИМ

Генеральный директор Russian Maritime Production Group

Алексей КИМ

Компания RMPG прочно связана с российским рынком

Председатель ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства Дмитрий РЫЖОВ

Председатель ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства

Дмитрий РЫЖОВ

Совместная работа эффективнее конфронтации

Все интервью

Личное мнение

Директор отдела продаж компании «Нерей» Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Директор отдела продаж компании «Нерей»

Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Накормить рыбой конечного потребителя — наша цель

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Путина ждать не будет — надо разобраться с ветеринарными правилами

Все материалы

Крупным планом

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото предоставлено компанией «Океанрыбфлот»

Антикризисный пакет для рыбной отрасли: что выполнено?

Красивый вид с заброшенного карьера. К сожалению, внизу свалка

Тайга народная. Часть 3

Кабаны у прикормочного места

Тайга народная. Часть 2

События

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Ленточку перерезали генеральный директор «Океанрыбфлота» Евгений НОВОСЕЛОВ, губернатор Владимир СОЛОДОВ, председатель краевого Законодательного собрания Ирина УНТИЛОВА. Фото Валентины Боковиковой

«Океанрыбфлот» покажет гостям и жителям Камчатки морскую жизнь

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.