Якутян осудили за масштабное браконьерство

В Якутске вынесли приговор троим жителям города за незаконную добычу сибирского осетра, нельмы и тайменя в промышленных масштабах. Осужденные получили условные сроки, крупные штрафы и обязанность возместить многомиллионный ущерб.

Якутянам вменяли преступления, предусмотренные частью 3 статьи 258.1 (незаконные добыча и оборот «краснокнижных» организованной группой), частью 3 статьи 256 УК РФ (нелегальный вылов организованной группой с причинением особо крупного ущерба).

На протяжении последних лет в органы рыбоохраны систематически поступала оперативная информация: под руководством ранее судимого жителя Якутска на реке Лена ведется незаконная добыча сибирского осетра, нельмы и тайменя. Затем рыба и черная икра продавалась на рынках столицы региона и через соцсети, рассказали Fishnews в пресс-службе Восточно-Сибирского теруправления Росрыболовства.

В итоге в августе и сентябре 2021 г. полицейские, рыбоохрана, ФСБ и ОМОН Росгвардии при поддержке авиаотряда задержали всех участников преступной группы. У них изъяли 570 сибирских осетров общим весом 860 кг, 103 нельмы общим весом 782 кг, 28 тайменей на 232,8 кг, 216,9 кг осетровой икры, самоходное транспортное средство, орудия лова и оружие.

В судебном заседании представитель теруправления предъявил гражданский иск по возмещению ущерба, причиненного водным биоресурсам: почти 104,8 млн рублей.

Всем обвиняемым назначены наказания — от 6 до 6,6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и судебным штрафом каждому от 50 до 200 тыс. рублей. Также каждого участника группы обязали возместить ущерб в размере 35 млн рублей. В обеспечение гражданского иска сохранен арест за транспортным средствами и объектами недвижимости. Орудия лова суд постановил уничтожить, незаконные уловы подлежат конфискации и обращению в доход государства.

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