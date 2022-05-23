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Дискуссия о втором этапе инвестквот возобновится на площадке профильной комиссии РСПП. Фото предоставлено РК «Восток-1»

Обсуждение инвестквот вернется на площадку РСПП

Дискуссия о втором этапе инвестквот возобновится на площадке профильной комиссии РСПП. На заседании 26 мая Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота намерена обсудить результаты исследования НИФИ о влиянии отраслевых инвестиций на регионы.

В комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре пройдет новое обсуждение второго этапа программы инвестиционных квот. Заседание назначено на 26 мая.

«Мы рассчитываем на всестороннее обсуждение на площадке отраслевой комиссии РСПП, — рассказал Fishnews президент АСРФ Алексей Осинцев. — Планируем обсудить результаты исследования ведущего финансового института страны — НИФИ Минфина — с участием руководителя Центра отраслевой экономики НИФИ Инны Рыковой. На сегодня это единственный научный анализ влияния отраслевых инвестиций на показатели развития заинтересованных регионов».

По информации АСРФ, исследование Научно-исследовательского финансового института Минфина (НИФИ) охватывает региональные показатели по видам деятельности, прямо связанной с постройкой и запуском отраслевых инвестиционных объектов. Исследование позволяет оценить, как чувствуют себя регионы, в которых инвесторы работают и строят новые суда и заводы. Алексей Осинцев заявил о готовности ассоциации продолжить работу по оценке результатов первого этапа инвестквот на паритетной основе с другими объединениями.

В ассоциации отметили позицию Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) о важности отраслевой финансово-экономической аналитики. «Влияние инвестиций на социально-экономическое развитие регионов Дальнего Востока и Арктики — один из ключевых параметров оценки эффективности механизма инвестиционных квот, а также отраслевой хозяйственной деятельности рыбохозяйственного комплекса в целом», — цитирует пресс-служба АСРФ заместителя гендиректора по развитию рыбохозяйственного комплекса КРДВ Ивана Новикова.

Ранее Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота направила руководству РСПП обращение с аргументами в пользу расширения программы инвестквот, в том числе ссылаясь на результаты исследования НИФИ. АСРФ указала на добровольный характер участия в инвестпроектах, важность механизма инвестквот для повышения конкурентоспособности и безопасности российского рыболовства, сохранения объемов вылова и рабочих мест в отрасли.

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