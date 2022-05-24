Икорный багаж попал в руки полиции

В Комсомольском районе Хабаровского края полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте икры осетровых. У пассажира маршрутного автобуса изъяли более 20 кг деликатеса.

Сотрудники ГИБДД в рамках операции «Путина — весна — 2022» остановили автобус на автодороге сообщением Николаевск-на-Амуре — село Селихино. В багажном отделении полицейские обнаружили сумку, в которой находился 41 пластмассовый контейнер с черной икрой.

«Установлено, что деликатес принадлежит 24-летнему ранее не судимому пассажиру. С его слов, он нашел икру на берегу реки Амур в селе Нижнетабовское и в дальнейшем планировал использовать ее для собственного употребления», — рассказали Fishnews в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот «краснокнижных»). С подозреваемого взяли обязательство о явке.

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