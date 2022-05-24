ВетИС и ОСМ хотят сильнее «подружить»

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков обсудил с ассоциациями рыбопромышленников вопросы интеграции ФГИС «ВетИС» и отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ОСМ).

На видеоконференции Константин Савенков напомнил, что сейчас информационное взаимодействие осуществляется по двум направлениям: морской вылов и прибрежное рыболовство.

Реализована автоматизированная обработка в компоненте «Меркурий» суточных донесений капитанов рыболовецких судов из ОСМ. Это дало возможность без вмешательства оператора формировать электронные ветеринарные сопроводительные документы на вылов. В штатном режиме передается информация от 223 хозяйствующих субъектов и 570 судов, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

В режиме опытной эксплуатации работает модуль «Прибрежный вылов». Он позволяет в «Меркурии» автоматически создавать эВСД при обработке информации электронных рыбопромысловых журналов.

Замглавы ветеринарного ведомства обозначил главные цели интеграции информационных систем: автоматизированный механизм мониторинга вылова и перемещения водных биоресурсов как внутри страны, так и за ее пределы, а также ускорение оформления документов на подконтрольную продукцию и снижение административной нагрузки на хозяйствующие субъекты.

По информации Россельхознадзора, представители ассоциаций рыболовной и рыбоперерабатывающих отраслей «положительно отметили открывающиеся возможности автоматизированного оформления документов на вылов».

«Одновременно участники рынка попросили не останавливаться на интеграции только при факте вылова, а продолжать такие действия и при перегрузке, транспортировке, переработке и других этапах движения продукции, тем самым обеспечив полное взаимодействие информационных систем двух ведомств», — сообщили в пресс-службе.

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