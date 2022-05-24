Алексей Гордеев обещал поддержать антибраконьерские инициативы

Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев завил о готовности поддержать предложения по борьбе с незаконным оборотом рыбопродукции. На встрече с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым обсуждались возможные меры по перекрытию трафика браконьерской икры и по совершенствованию уголовного и административного законодательства.

Вопросы противодействия браконьерству рассматривались на встрече зампреда Госдумы Алексея Гордеева и губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Об этом сообщается в телеграм-канале вице-спикера нижней палаты парламента.

«...Владимир Викторович рассказал об инициативе по совершенствованию уголовного и административного законодательства в части противодействия незаконному обороту водных биоресурсов и продукции из них», - говорится в комментарии.

Парламентарий и глава региона обсудили законопроект о проведении эксперимента на Камчатке: предлагается ограничить авиаперевозки лососевой икры непромышленного изготовления свыше 10 кг на одно физическое лицо за рейс. Цель такой меры — сохранить водные биоресурсы и предотвратить их незаконный оборот, сообщает корреспондент Fishnews.

«Учитывая, что в Камчатском крае рыбная отрасль формирует порядка 30% валового регионального продукта и обеспечивает занятость свыше 18 000 человек, следует уделить особое внимание этому и подобным вопросам. Со своей стороны готов оказать содействие в скорейшем принятии законопроектов и поддержать инициативу по изменению в КоАП и УК РФ в части установления ответственности за незаконный оборот водных биоресурсов», — заявил вице-спикер Госдумы.

Напомним, что ранее в отраслевом сообщество обращали внимание на то, что уголовная ответственность должна предусматриваться не только за незаконную добычу, но и за скупку, транспортировку и реализацию незаконных уловов.

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