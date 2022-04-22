Меры по охране лосося предлагает хабаровская ассоциация

В борьбе с незаконным выловом могли бы помочь наделение перекрестными полномочиями инспекторов природоохранных структур, уголовная ответственность за скупку, перевозку и сбыт браконьерской добычи, предлагают в Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края.

О возможностях для усиления охраны водных биоресурсов президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко рассказал на общем собрании 22 апреля.

Так, считают в объединении, нужно наделить перекрестными полномочиями по защите рыбных запасов представителей различных природоохранных структур - эта тема давно обсуждается. Решение вопроса помогло бы лучше обеспечивать охрану нерестилищ и путей миграции рыбы, отметил Сергей Рябченко.

Также он сообщил, что выступил за создание особо охраняемых природных территорий на нерестилищах лосося. За счет создания дирекций ООПТ можно усилить рыбоохрану, полагает руководитель ассоциации.

В борьбе с браконьерством должно помочь и введение уголовной ответственности за скупку, транспортировку и реализацию незаконных уловов, считают в ассоциации. Пока по уголовной статье виновные лица привлекаются только непосредственно за нелегальную добычу — это осложняет наказание нарушителей.

В отраслевом сообществе предлагают также перекрыть вывоз икры сомнительного происхождения воздушными путями, сообщает корреспондент Fishnews. Такая продукция в промышленных масштабах отправляется к местам дальнейшей продажи под видом личного авиабагажа. Эта проблема актуальна и для северных районов Хабаровского края, не раз обращал внимание Сергей Рябченко. Вопрос удалось сдвинуть с мертвой точки: сейчас готовится правовая база для эксперимента по борьбе с воздушными каналами доставки браконьерской продукции. Начать планируется с Камчатки, но в случае успеха опыт может быть распространен и на другие регионы.

«Я думаю, что это все-таки внесет определенную лепту в пресечение браконьерства тихоокеанских лососей», — сказал Сергей Рябченко.

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