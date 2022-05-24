Ученые проверяют эффективность нереста в Северной Сосьве

Специалисты Тюменского филиала ВНИРО приступили к оценке эффективности естественного воспроизводства сиговых. Они ведут учет личинок во время ската с нерестилищ в среднем течении Северной Сосьвы.

«Северная Сосьва — одна из основных нерестовых рек Нижнеобского бассейна, где воспроизводится большая часть сиговых. На данной точке традиционно фиксируются личинки пяти видов сиговых: сига-пыжьяна, пеляди, чира, тугуна и нельмы», — рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Работы ведут сотрудники лаборатории рыбохозяйственной экологии Тюменского филиала. Результаты оценки численности покатных личинок позволят специалистам судить о степени выживаемости отложенной осенью икры.

«Используя данные о динамике условий обитания и численности производителей, заходящих на нерест, ученые определят эффективность воспроизводства сиговых в естественных условиях и получат достоверную информацию о возможном пополнении промыслового запаса», — отметили во ВНИРО.

Экспедиция продлится три недели. За это время специалисты также возьмут гидрохимические и гидробиологические пробы воды и грунта для характеристики условий обитания рыб.

Исследования ведутся в рамках государственного мониторинга. Результаты экспедиции лягут в основу прогноза допустимого вылова сиговых на 2024 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews