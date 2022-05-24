Рыбоводам Поморья помогут с закупкой оборудования

В Архангельской области предприятиям аквакультуры будут компенсировать затраты на оборудование. В региональном бюджете на эти цели предусмотрено почти 15 млн рублей.

О старте приема заявок на выплату компенсаций рассказал губернатор Александр Цыбульский в своем официальном телеграм-канале. Он напомнил, что летом прошлого года о такой поддержке попросили предприниматели одного из форелевых хозяйств. На сегодняшний день инициатива проработана и принята, сообщили Fishnews в пресс-центре правительства региона.

Губернатор отметил, что основным выращиваемым видом рыбы в Архангельской области является форель. Ее производством занимаются девять предприятий, два из которых работают на установках замкнутого водоснабжения, остальные — в открытых водоемах.

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