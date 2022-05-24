На «Капитана Тузова» доставили главный двигатель

Специалисты Северной верфи погрузили главный двигатель в машинное отделение траулера-процессора «Капитан Тузов». Окончательный монтаж силовой установки планируется выполнить после спуска судна на воду.

Траулер-процессор «Капитан Тузов» — пятое (четвертое серийное) из десяти судов проекта 170701, которые строятся на Северной верфи по заказу группы «Норебо». В апреле кораблестроители закончили формирование корпуса 81-метрового судна и постепенно насыщают его ключевым оборудованием.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе завода, главный двигатель весом почти 70 тонн переместили на траулер с помощью двух кранов и установили на подготовленные фундаменты. По информации Северной верфи, выбранный для «капитанской серии» «Норебо» тип двигателя отличается повышенной мощностью и энергоэффективностью и позволяет вести лов рыбы на значительных глубинах. Окончательный монтаж механизма планируется выполнить после спуска судна на воду.

Предварительно специалисты верфи погрузили на судно редуктор. В ближайшее время к нему добавятся понимотор, валогенератор и оборудование холодильной установки. Судостроители ведут сварку секций надстройки траулера.

Все суда серии, строительство которых ведется в рамках механизма инвестиционных квот, предназначены для вылова рыбы и выпуска рыбного филе и других видов продукции глубокой переработки. Шесть траулеров «Норебо» предполагается использовать на промысле в Северном бассейне, еще четыре — в Дальневосточном.

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