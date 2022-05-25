Колыма распланировала лососевую путину

В Магаданской области установили сроки и объемы добычи тихоокеанских лососей и гольцов для промышленного, любительского и традиционного рыболовства. Любители и КМНС смогут открыть путину 25 июня, промысловики — 30 июня.

Решения приняла региональная комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб. Согласно протоколу заседания, для представителей коренных народов добыча лососей и гольцов стартует 25 июня в одних местах и 7 июля в других. Закроется путина для КМНС 4 или 11 сентября — тоже в зависимости от района, сообщает корреспондент Fishnews.

Планируется открытие 16 участков для любительской рыбалки, ловить на них можно будет с 25 июня. Одни РЛУ закроются 4 сентября, другие — 11 сентября. Комиссия рекомендовала установить нормы добычи на одну путевку: не более 10 горбуш, в общей сложности пяти хвостов кеты и/или кижуча, трех нерок и 10 кг гольца. Также пользователям рекомендовали оформлять не более двух путевок на человека в день.

Для промышленного рыболовства сроки вылова установили согласно группам участков. На разных группах РЛУ путина стартует 30 июня, 7 июля или 9 июля. В зависимости от группы, промысел завершается 4 или 11 сентября.

Также комиссия определила объемы добычи для каждой категории пользователей, места постановки орудий лова КМНС, режимы проходных дней. Напомним, в Магаданской области прогнозируется в общей сложности освоение 4,46 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

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