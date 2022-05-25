Новости
Добыча лосося в Магаданской области. Фото пресс-службы правительства региона

Колыма распланировала лососевую путину

В Магаданской области установили сроки и объемы добычи тихоокеанских лососей и гольцов для промышленного, любительского и традиционного рыболовства. Любители и КМНС смогут открыть путину 25 июня, промысловики — 30 июня.

Решения приняла региональная комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб. Согласно протоколу заседания, для представителей коренных народов добыча лососей и гольцов стартует 25 июня в одних местах и 7 июля в других. Закроется путина для КМНС 4 или 11 сентября — тоже в зависимости от района, сообщает корреспондент Fishnews.

Планируется открытие 16 участков для любительской рыбалки, ловить на них можно будет с 25 июня. Одни РЛУ закроются 4 сентября, другие — 11 сентября. Комиссия рекомендовала установить нормы добычи на одну путевку: не более 10 горбуш, в общей сложности пяти хвостов кеты и/или кижуча, трех нерок и 10 кг гольца. Также пользователям рекомендовали оформлять не более двух путевок на человека в день.

Для промышленного рыболовства сроки вылова установили согласно группам участков. На разных группах РЛУ путина стартует 30 июня, 7 июля или 9 июля. В зависимости от группы, промысел завершается 4 или 11 сентября.

Также комиссия определила объемы добычи для каждой категории пользователей, места постановки орудий лова КМНС, режимы проходных дней. Напомним, в Магаданской области прогнозируется в общей сложности освоение 4,46 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: кижучмагаданская область
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Все материалы

Интервью

Генеральный директор компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

Генеральный директор компании «Нерей»

Андрей ЗАБУГА

Дорогие кредиты сковали товарооборот на рыбном рынке

Руководитель Камчатского филиала ВНИРО Нина ШПИГАЛЬСКАЯ. Фото пресс-службы КамчатНИРО

Руководитель Камчатского филиала ВНИРО

Нина ШПИГАЛЬСКАЯ

Камчатская рыбохозяйственная наука не стоит на месте

Генеральный директор Russian Maritime Production Group Алексей КИМ

Генеральный директор Russian Maritime Production Group

Алексей КИМ

Компания RMPG прочно связана с российским рынком

Председатель ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства Дмитрий РЫЖОВ

Председатель ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства

Дмитрий РЫЖОВ

Совместная работа эффективнее конфронтации

Все интервью

Личное мнение

Директор отдела продаж компании «Нерей» Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Директор отдела продаж компании «Нерей»

Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Накормить рыбой конечного потребителя — наша цель

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Путина ждать не будет — надо разобраться с ветеринарными правилами

Все материалы

Крупным планом

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото предоставлено компанией «Океанрыбфлот»

Антикризисный пакет для рыбной отрасли: что выполнено?

Красивый вид с заброшенного карьера. К сожалению, внизу свалка

Тайга народная. Часть 3

Кабаны у прикормочного места

Тайга народная. Часть 2

События

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.