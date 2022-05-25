Рыбаков призывают не наказывать за правовые пробелы

Отраслевое сообщество ожидает выхода законодательных изменений, которые окончательно решат вопрос с государственной экологической экспертизой в рыболовстве. Однако важно, чтобы предприятия и до устранения правовых неопределенностей не рисковали получить наказание, подчеркнули в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Напомним, что Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока ранее поднял вопрос о том, что перспектива признания промысловых предприятий нарушителями законодательства о государственной экологической экспертизе ставит под угрозу работу отрасли. Непонятно, что должно быть объектом ГЭЭ, как соотнести сроки получения заключения с необходимостью оперативно работать на промысле — эти и многое другие моменты делают процедуру невозможной, отмечали в отраслевых объединениях. Совет обращался по этому поводу в Генеральную прокуратуру РФ.

Сейчас ожидается внесение в законодательство изменений, которые должны поставить точку в проблемной для рыбаков теме. Однако принятие законов — небыстрый процесс, поэтому важно, чтобы и до устранения правового пробела контролирующие органы не выставляли требования о проведении ГЭЭ в отношении промысла и не применяли к пользователям санкций, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов на конференции Fishnews Online.

Руководитель АРПП планирует выступить по этой теме на заседании межведомственной рабочей группы при Генпрокуратуре 27 мая.

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