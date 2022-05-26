На льготные кредиты для сельского хозяйства добавили денег

Правительство дополнительно выделило более 153 млрд рублей на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. Она распространяется и на товарную аквакультуру.

Деньги, направленные согласно распоряжению правительства от 25 мая 2022 г. № 1297, позволят просубсидировать более 19 тыс. ранее привлеченных займов.

«Выделенные средства пойдут на субсидирование кредитных организаций, которые предоставляют предприятиям агропромышленного комплекса льготные займы. Необходимость дополнительного финансирования связана с изменением ключевой ставки Банка России в 2022 году, а также с отсрочкой платежей и пролонгацией сроков уже заключенных льготных кредитных договоров. Источником средств стал резервный фонд правительства», — рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина.

Напомним, в начале марта премьер Михаил Мишустин подписал постановление о кредитных каникулах для аграриев и пролонгации сроков льготных кредитных договоров. Сельхозпроизводители получили право полугодичной отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 г. Речь идет о платежах, которые приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2022 г. Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также истекает в нынешнем году, предусмотрена возможность пролонгации срока кредита еще на год.

Льготная кредитная программа для аграриев была запущена в 2017 г. В ее рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5% на развитие, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий. Льготный краткосрочный кредит выдается на срок до года, инвестиционный — от двух до 15 лет.

С 2018 г. возможность участия в программе получили предприятия аквакультуры. Займы оформлялись на приобретение кормов, ветеринарных препаратов и рыбопосадочного материала.

В пресс-службе отметили, что направить дополнительные средства на льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты сельхозпроизводителям правительству поручил президент по итогам апрельского совещания о развитии агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

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