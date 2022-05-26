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Льготная кредитная программа для аграриев распространяется на товарную аквакультуру

На льготные кредиты для сельского хозяйства добавили денег

Правительство дополнительно выделило более 153 млрд рублей на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. Она распространяется и на товарную аквакультуру.

Деньги, направленные согласно распоряжению правительства от 25 мая 2022 г. № 1297, позволят просубсидировать более 19 тыс. ранее привлеченных займов.

«Выделенные средства пойдут на субсидирование кредитных организаций, которые предоставляют предприятиям агропромышленного комплекса льготные займы. Необходимость дополнительного финансирования связана с изменением ключевой ставки Банка России в 2022 году, а также с отсрочкой платежей и пролонгацией сроков уже заключенных льготных кредитных договоров. Источником средств стал резервный фонд правительства», — рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина.

Напомним, в начале марта премьер Михаил Мишустин подписал постановление о кредитных каникулах для аграриев и пролонгации сроков льготных кредитных договоров. Сельхозпроизводители получили право полугодичной отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 г. Речь идет о платежах, которые приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2022 г. Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также истекает в нынешнем году, предусмотрена возможность пролонгации срока кредита еще на год.

Льготная кредитная программа для аграриев была запущена в 2017 г. В ее рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5% на развитие, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий. Льготный краткосрочный кредит выдается на срок до года, инвестиционный — от двух до 15 лет.

С 2018 г. возможность участия в программе получили предприятия аквакультуры. Займы оформлялись на приобретение кормов, ветеринарных препаратов и рыбопосадочного материала.

В пресс-службе отметили, что направить дополнительные средства на льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты сельхозпроизводителям правительству поручил президент по итогам апрельского совещания о развитии агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

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