Новости
Лимитировать будут вывоз икры непромышленного изготовления — без заводской упаковки и маркировки

«Икорный» эксперимент для Камчатки рассмотрит Госдума

В Госдуму внесен законопроект о проведении на Камчатке эксперимента по регулированию воздушных перевозок икры. Предлагается запретить вывоз из края свыше 10 кг деликатеса кустарного производства на человека.

Законопроект внесен группой депутатов. Эксперимент планируется проводить с момента вступления закона в силу до 1 августа 2025 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Будет установлен запрет на перемещение всеми физическими лицами с территории Камчатского края воздушным транспортом в багаже, а также в ручной клади лососевой икры непромышленного изготовления свыше 10 кг на одно физическое лицо. В эксперименте задействуют аэропорт Елизово.

Под икрой непромышленного изготовления понимается икра без заводской упаковки, содержащей маркировку и данные об изготовителе, импортере.

Авиаперевозчики должны будут включить в свои правила соответствующие положения, а сотрудники аэропорта — проверять багаж и ручную кладь пассажиров на икру, перевозимую сверх установленной нормы. Власти Камчатки будут представлять в правительство РФ ежегодный отчет о ходе эксперимента.

В пояснительной записке говорится о проблеме массового вывоза икры с территории края в центральную часть России воздушным транспортом. Отсутствие необходимых правовых норм создает условия для формирования канала транспортировки браконьерской лососевой икры в промышленных масштабах, подчеркивают депутаты.

Приводится информация от губернатора Владимира Солодова: среднегодовой объем вывезенной самолетами икры достигает порядка 2 тыс. тонн. По данным Россельхознадзора, ежегодно в личном багаже пассажиров перевозится свыше 500 тонн деликатеса.

«Для производства столь значительного объема икры браконьерами ежегодно уничтожается более 15 тыс. тонн сырца лососей. По минимальным оценкам, исходя из установленных такс, ежегодный ущерб Российской Федерации составляет более 15 млрд рублей», — подчеркивают парламентарии.

Ожидается, что перекрытие основного канала перевозки красной икры — пассажирского воздушного транспорта — позволит снизить объемы незаконного вылова, избежать подрыва популяций тихоокеанских лососей, а также снизить риски потребления населением опасной продукции.

Напомним, накануне вице-премьер Госдумы Алексей Гордеев на встрече с Владимиром Солодовым обещал содействовать скорейшему принятию этого законопроекта.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: икракамчаткаправительствороссельхознадзор
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Все материалы

Интервью

Генеральный директор компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

Генеральный директор компании «Нерей»

Андрей ЗАБУГА

Дорогие кредиты сковали товарооборот на рыбном рынке

Руководитель Камчатского филиала ВНИРО Нина ШПИГАЛЬСКАЯ. Фото пресс-службы КамчатНИРО

Руководитель Камчатского филиала ВНИРО

Нина ШПИГАЛЬСКАЯ

Камчатская рыбохозяйственная наука не стоит на месте

Генеральный директор Russian Maritime Production Group Алексей КИМ

Генеральный директор Russian Maritime Production Group

Алексей КИМ

Компания RMPG прочно связана с российским рынком

Председатель ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства Дмитрий РЫЖОВ

Председатель ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства

Дмитрий РЫЖОВ

Совместная работа эффективнее конфронтации

Все интервью

Личное мнение

Директор отдела продаж компании «Нерей» Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Директор отдела продаж компании «Нерей»

Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Накормить рыбой конечного потребителя — наша цель

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Путина ждать не будет — надо разобраться с ветеринарными правилами

Все материалы

Крупным планом

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото предоставлено компанией «Океанрыбфлот»

Антикризисный пакет для рыбной отрасли: что выполнено?

Красивый вид с заброшенного карьера. К сожалению, внизу свалка

Тайга народная. Часть 3

Кабаны у прикормочного места

Тайга народная. Часть 2

События

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.