«Икорный» эксперимент для Камчатки рассмотрит Госдума

В Госдуму внесен законопроект о проведении на Камчатке эксперимента по регулированию воздушных перевозок икры. Предлагается запретить вывоз из края свыше 10 кг деликатеса кустарного производства на человека.

Законопроект внесен группой депутатов. Эксперимент планируется проводить с момента вступления закона в силу до 1 августа 2025 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Будет установлен запрет на перемещение всеми физическими лицами с территории Камчатского края воздушным транспортом в багаже, а также в ручной клади лососевой икры непромышленного изготовления свыше 10 кг на одно физическое лицо. В эксперименте задействуют аэропорт Елизово.

Под икрой непромышленного изготовления понимается икра без заводской упаковки, содержащей маркировку и данные об изготовителе, импортере.

Авиаперевозчики должны будут включить в свои правила соответствующие положения, а сотрудники аэропорта — проверять багаж и ручную кладь пассажиров на икру, перевозимую сверх установленной нормы. Власти Камчатки будут представлять в правительство РФ ежегодный отчет о ходе эксперимента.

В пояснительной записке говорится о проблеме массового вывоза икры с территории края в центральную часть России воздушным транспортом. Отсутствие необходимых правовых норм создает условия для формирования канала транспортировки браконьерской лососевой икры в промышленных масштабах, подчеркивают депутаты.

Приводится информация от губернатора Владимира Солодова: среднегодовой объем вывезенной самолетами икры достигает порядка 2 тыс. тонн. По данным Россельхознадзора, ежегодно в личном багаже пассажиров перевозится свыше 500 тонн деликатеса.

«Для производства столь значительного объема икры браконьерами ежегодно уничтожается более 15 тыс. тонн сырца лососей. По минимальным оценкам, исходя из установленных такс, ежегодный ущерб Российской Федерации составляет более 15 млрд рублей», — подчеркивают парламентарии.

Ожидается, что перекрытие основного канала перевозки красной икры — пассажирского воздушного транспорта — позволит снизить объемы незаконного вылова, избежать подрыва популяций тихоокеанских лососей, а также снизить риски потребления населением опасной продукции.

Напомним, накануне вице-премьер Госдумы Алексей Гордеев на встрече с Владимиром Солодовым обещал содействовать скорейшему принятию этого законопроекта.

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