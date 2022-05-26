Александр Панин: Неделя ритейла поможет развеять мифы о рыбном рынке

На экспертной сессии, которая пройдет в рамках Недели российского ритейла 7 июня, было бы интересно развеять заблуждения и стереотипы, которые мешают объективному восприятию работы разных звеньев товаропроводящей цепи, считает председатель Рыбного союза Александр Панин.

Экспертная сессия «Рыбный рынок России: масштаб, структура, диспропорции» пройдет в рамках форума «Неделя российского ритейла» 7 июня в Москве. Организаторы обсуждения — Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) и Рыбный союз. Президент ВАРПЭ Герман Зверев и председатель Рыбного союза Александр Панин будут модерировать сессию.

Участие в Неделе российского ритейла важно для рыбной отрасли, ведь розница — конечное звено товаропроводящей цепи, именно с ее помощью рыба поступает к потребителю, напомнил Александр Панин. «Выстраивание конструктивных отношений с ритейлерами — одна из ключевых задач, и здесь еще много вопросов», — отметил председатель Рыбного союза на конференции Fishnews Online, посвященной подготовке к форуму.

Профильная сессия может стать площадкой для обсуждения самых интересных тем, уверен Александр Панин. Например, можно было бы обсудить мифы, связанные с рыбным рынком. В том числе развеять заблуждения, которые существуют у одних участников товаропроводящей цепи о работе других. Так, один из распространенных стереотипов: если торговые сети будут напрямую работать с рыбаками, это обеспечит оптимальное ценнобразование.

Однако прежде чем рыбные товары попадают в магазины, их нужно подготовить к продаже — этим и занимаются переработчики. Участие дистрибьюторов позволяет состыковать возможности добытчиков с запросами и особенностями розницы. Промысловые предприятия ловят рыбу с учетом сезонности, а торговые сети заинтересованы в том, чтобы стабильно получать продукцию в течение всего года, этот разрыв как раз и закрывают дистрибьюторы.

«Для розницы они обеспечивают плановость поставок, для рыбаков — возможность получить финансовые средства и отправиться на промысел», — рассказал Александр Панин. Дистрибьюторское звено позволят сохранить и разнообразие ассортимента.

Комментируя тему изменений, которые могут ожидаться на рынках в связи с кризисными явлениями, председатель Рыбного союза отметил возможность воздействия двух ключевых факторов. Если говорить о влиянии запроса потребителей, то пока объемы продаж не падают, ассортиментная линейка особо не меняется. Но при этом довлеющим фактором может быть сокращение импорта, помогающего обеспечить широту ассортимента. По итогам первого квартала отмечено падение поставок на 30%, по итогам марта — на 50%, сообщил руководитель объединения. Такая ситуация может отразиться на видовом разнообразии товаров.

Общение с одним из ритейлеров говорит, что в марте-апреле значительно сократилось потребление охлажденной рыбы при выросшей цене на нее, рассказал заместитель председателя Рыбного союза Сергей Гудков. Но такое снижение компенсируется за счет кулинарии — копченой, соленой, жареной продукции.

Это пока только самые приблизительные наблюдения — важна более репрезентативная информация от сетей, отметил Александр Панин.

Предстоящая экспертная сессия — знаковое событие, учитывая, что ее совместно организуют ведущее объединение рыбаков — Всероссийская ассоциация рыбопромышленников, объединение переработчиков — Рыбный союз и ритейлеры, уверен Александр Панин. «Надеюсь, что дискуссия будет плодотворной», — подчеркнул он.

Неделя российского ритейла пройдет с 6 по 9 июня в Центре международной торговли. Организаторами форума выступают Минпромторг и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла.

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