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В рамках экспертной сессии на «Неделе российского ритейла» планируется обсудить перспективы отечественного рыбного рынка

«Рыбная» сессия на Неделе российского ритейла: детали

В рамках экспертной сессии на «Неделе российского ритейла» планируется обсудить перспективы отечественного рыбного рынка, возможности для его развития, «логистическое трение» и другие темы.

Экспертная сессия «Рыбный рынок России: масштаб, структура, диспропорции» пройдет в рамках «Недели российского ритейла» 7 июня в Москве. На сайте форума анонсированы темы для обсуждения и заявлены участники. Напомним, организаторами дискуссии выступают Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) и Рыбный союз.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в ходе сессии планируется обсудить перспективы отечественного рыбного рынка в 2022–2025 гг., особенности «кризисных пиков» в истории современной рыбной отрасли – от 90-х годов до сегодняшней ситуации. Организаторы предлагают в формате диалога найти ответы на вопрос: нужна ли товаропроводящей сети на рыбном рынке полная перестройка или достаточно незначительных изменений.

В повестке также заявлена проблематика внутреннего рынка с точки зрения соотношения отечественной и импортной продукции, «логистического трения», налогового регулирования как способа обеления рынка и господдержки как инструмента его развития.

Модерировать дискуссию будут президент ВАРПЭ Герман Зверев и председатель Рыбного союза Александр Панин.

В обсуждении примут участие представители органов власти, рыбаков, перевозчиков, переработчиков, дистрибьютеров и торговых сетей. Так, в состав спикеров вошли директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов, депутат Госдумы Станислав Наумов, президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, гендиректор «Русской рыбной компании» Дмитрий Дангауэр, генеральный директор компании «АКРА» Анатолий Морозов, генеральный директор ПКП «Меридиан» Алексей Комлев, исполнительный директор ГК «Балтийский берег» Константин Петров, генеральный директор компании «Русское море» Станислав Остапченко, генеральный директор компании «Рок-1» Александр Старобинский, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев, президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев, директор Союза независимых сетей России Иван Бабухадзе, президент Ассоциации организаций продуктового сектора Михаил Синев. Ожидается и представитель Росрыболовства.

Обсуждение такого формата в рамках «Недели ритейла» пройдет впервые, напомнил президент ВАРПЭ Герман Зверев. «Задача — рассмотреть ситуацию на внутреннем рынке с позиции каждого участника процесса. В интересах всех нас обеспечить россиян качественной и доступной рыбой», - отметил руководитель объединения.

В Рыбном союзе рассчитывают, что экспертная сессия поможет объединить усилия по продвижению рыбной продукции. Здесь необходимо четкое понимание важности каждого звена товаропроводящей цепи, подчеркнул председатель объединения Александр Панин.

«Неделя российского ритейла» пройдет с 6 по 9 июня в Центре международной торговли. Организаторами форума выступают Минпромторг и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла.

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