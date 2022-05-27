Вьетнамский краб уверенно «ползет» за рубеж

Крабовый экспорт из Вьетнама за первый квартал достиг почти 52 млн долларов — на 62% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Это лучший показатель за последние пять лет, он также вдвое выше «доковидного» уровня 2019 г.

Цифры приводит Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP). По ее данным, более 91% поставок приходится на четыре страны — Китай, США, Японию и Францию, сообщает корреспондент Fishnews. После падения в 2021 г. экспорт краба в Китай и Гонконг в первом квартале текущего года превысил 20 млн долларов (+104%). Главной причиной такого успеха во Вьетнаме считают адаптацию отрасли к китайской политике «нулевой терпимости» по отношению к COVID-19. Таким образом, КНР остается крупнейшим рынком сбыта для вьетнамского краба.

Экспорт краба в Японию также продолжил расти в начале года. Его общая стоимость составила 19 млн долларов, это на 18% больше, чем за аналогичный период 2019 г.

Поставки в Европу также восстановились, однако еще не очень стабильны, отмечают в VASEP. Крупнейшим потребителем вьетнамского краба в ЕС является Франция. В первом квартале общая стоимость поставок туда достигла 1,7 млн долларов (+38% к уровню 2021 г). Отраслевое объединение обращает внимание, что на европейском рынке вьетнамскому крабу приходится конкурировать с продукцией Великобритании, Норвегии, Мадагаскара, Китая и Индонезии, в том числе с лобстерами и продуктами из сурими.

Увеличился за первый квартал и экспорт вьетнамского краба в США — до 19 млн долларов (+78%). Причиной такого роста стало полное открытие американского рынка после пандемии. В то же время цены на продукцию также выросли из-за роста издержек.

Еще одной причиной наращивания поставок в Соединенные Штаты ассоциация называет запрет на поставки в США российского краба. По информации VASEP, доля краба-стригуна опилио из РФ на американском рынке в прежние годы достигала 30%, а камчатского краба — 90%.

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