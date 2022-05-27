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Сектор оборудования для упаковки рыбной продукции на Seafood Expo Russia в этом году будет увеличен. Фото пресс-службы ESG

Seafood Expo Russia предложит больше решений по упаковке

Сектор оборудования для упаковки рыбной продукции на Seafood Expo Russia в этом году будет увеличен. Уход ряда крупных игроков повышает спрос на решения от отечественных производителей, отмечают организаторы мероприятия.

С 21 по 23 сентября в Санкт-Петербурге в пятый раз пройдут Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia). Юбилейные мероприятия обещают стать самыми масштабными за всю историю их проведения. Общая площадь экспозиции Seafood Expo Russia в КВЦ «Экспофорум» в этом году составит 26 тыс. кв. м, и видное место в ней займет раздел упаковки.

В рыбной отрасли упаковка используется на всех этапах цепочки, по которой проходит рыба, — от вылова или места ее выращивания до доставки продукции конечному потребителю. Без упаковки невозможна деятельность ни промысловиков, ни рыбоводов, ни переработчиков, ни трейдеров.

«В 2021 г. решения по упаковке требовались 45% экспонентов. Сегодня, из-за того что ряд иностранных партнеров сократил или приостановил деятельность в России, этот показатель может быть еще выше», — рассказали Fishnews в пресс-службе компании — оператора мероприятий Expo Solutions Group (ESG).

Упаковочные материалы и оборудование для их производства, в том числе для консервированной продукции, будут представлены в павильоне F.

«Как крупный, так и малый бизнес заинтересован в упаковке и оборудовании для ее изготовления, и этот интерес растет. Мы прислушиваемся к пожеланиям наших клиентов и посетителей и со своей стороны работаем над увеличением современных решений в этой сфере, представленных на выставке», — отметил гендиректор ESG Иван Фетисов.

В числе постоянных участников выставки немало лидеров сегмента производства оборудования для упаковки — это компании Marel, Besteq Engineering, Saeplast, Teco+, Craemer, «ТАРА.РУ», «Анион», «АйПласт», «Союз Полимер», «Профитекс», «Экспо Маркет», «МП-Технологии», «Мурманский тарный комбинат». В этом году к ним добавятся новые имена. Участие в «Seafood Expo Russia — 2022» уже подтвердили «Атлантис-Пак», «Мосстрой-31» и группа компаний «Формат».

Напомним, в прошлом году, несмотря на многочисленные ограничения Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий подтвердили свой международный статус. Их посетило свыше 7 тыс. специалистов из 78 регионов России и 55 стран.

Медиахолдинг Fishnews выступает генеральным отраслевым информационным партнером форума и выставки.

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