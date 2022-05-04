Глубоководные крабы опять потребовали особого внимания

Тему выполнения программы квот в инвестиционных целях по глубоководным крабам подняли на совещании в Совете Федерации. По этим объектам в прошлом году наблюдалось недоосвоение, есть вопросы и по строительству флота.

На совещании в Совете Федерации рассматривалась первая волна квот под инвестиции — как рыбных, так и крабовых. По информации Минпромторга, из 41 краболова сдано два, еще 33 строятся, не начато строительство по шести судам для промысла крабов.

Вопрос о ситуации с глубоководными крабами задала сенатор от Приморского края Людмила Талабаева. Несколько судов из предусмотренных программой до сих пор не заложены, это касается в том числе и глубоководных крабов, сообщил в ответ заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Законодательство позволяет осваивать квоты, купленные на аукционах с инвестиционным обязательствами, еще до того как суда введены в эксплуатацию. Промысел уже ведется, но в прошлом году отмечено недоосвоение объемов по глубоководным крабам. Еще один год и, согласно закону о рыболовстве, вопрос будет выноситься на комиссию, занимающуюся вопросами принудительного прекращения права на вылов, пообещал представитель Росрыболовства.

Людмила Талабаева напомнила, что в Совете Федерации тема глубоководных крабов, с учетом истории аукционов по ним, привлекла особое внимание. Высказывались опасения, что краба возьмут, а флот в рамках инвестиционных обязательств так и не будет построен, обратила внимание парламентарий. Замглавы Росрыболовства отметил, что объемы недовыбираются, а деньги, потраченные на торгах, тем, кто не справляется с освоением, никто не вернет.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев поднял проблему упущенной выгоды для экономики и государства. Объемы, которые не осваиваются, могли бы выбираться, продукция — продаваться. В результате обеспечивалась бы заработная плата и налоговые поступления в бюджетную систему страны. «А сейчас этого не происходит», — подчеркнул руководитель ВАРПЭ.

В настоящее время рассматривается продолжение программы квот под инвестиции. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов предложил исключить глубоководных крабов из списка видов водных биоресурсов, по которым будет проводиться вторая волна. Руководитель АРПП предлагал не распространять аукционный принцип на глубоководных крабов и при подготовке первого этапа, отмечая, что это очень специфичные объекты промысла.

Напомним, что аукцион по продаже долей квот добычи глубоководных крабов–стригунов ангулятуса и красного в инвестиционных целях неоднократно признавался несостоявшимся: заявок на участие не поступало. В 2020 и 2021 гг. Росрыболовству удалось продать четыре набора долей квот компании «Тефида», один – «Амуррыбпрому», один — компании «Корвет». Под каждый набор на российских верфях должно быть построено по судну.

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