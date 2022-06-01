Генпрокуратура и сенаторы заявили о важности анализа по инвестквотам

Госорганы стали заявлять о необходимости проанализировать результаты и влияние первого этапа программы инвестиционных квот — это очень важный посыл, считают руководители отраслевых ассоциаций.

Заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин, говоря о проблематике законодательства в сфере рыболовства на заседании межведомственной рабочей группы 27 мая, отдельно остановился на вопросе квот под инвестиции, рассказал на конференции Fishnews Online президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что нужно проанализировать реализацию первого этапа, при этом он акцентировал внимание на проблематике выставления на аукционы 100% квот добычи морепродуктов, сообщил руководитель АРСО. «Очень важно, что Генпрокуратура разделяет наши опасения», — считает Максим Козлов.

О необходимости проанализировать влияние первого этапа квот под инвестиции заявили и сенаторы. Комитет Совета Федерации рекомендовал Минсельхозу и Росрыболовству подумать над комплексным анализом влияния механизма квот под инвестиции на финансово-экономическое состояние прибрежных регионов.

Приступать ко второму этапу программы инвестквот до тех пор, пока не подведены итоги первого этапа, преждевременно, подчеркивали ранее в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. В отраслевых объединениях предлагали проанализировать, как отразилось перераспределение квот на небольших предприятиях отрасли, прибрежных регионах.

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