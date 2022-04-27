Послушать регионы и не ориентироваться на расчеты «вчерашнего дня» призывают в Координационном совете

Подготовка второго этапа инвестквот и аукционов по-прежнему вызывает множество вопросов: такие серьезные для отрасли изменения нельзя проводить без учета нынешних экономических условий, также важно услышать регионы, заявили в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций.

Слушания, которые прошли в Общественной палате РФ по законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционах, подталкивают к целому ряду выводов, отметили руководители рыбохозяйственных объединений.

Региональные власти обеспокоены, как отразится перераспределение квот на прибрежных территориях: что будет с поступлениями в бюджеты, рабочими местами, экономическими показателями рыбохозяйственного комплекса на уровне субъектов Федерации. Региональные отраслевые объединения не поддерживают законопроект, сообщает корреспондент Fishnews.

На Камчатке уже озвучивалось, что возможные потери по ресурсам в результате перераспределения квот составят свыше 400 тыс. тонн, рассказал председатель краевой ассоциации добытчиков лососей Владимир Галицын. Изменения, которые могут привести к столь серьезным последствиям, требуют тщательного подхода, уверен глава АДЛК.

«Очень многие представители власти различных регионов говорили о том, что у них не было возможности официально представить свою позицию по проекту закона», — подчеркнул президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Предлагаемые изменения закона напрямую касаются регионов, поэтому по законопроекту обязательно нужно собрать позиции региональных органов власти, в том числе, возможно, законодательных, отметили члены координационного совета.

Еще один аспект, на который обратили внимание участники обсуждения, сопроводительные документы, — обоснования для второго этапа инвестквот и аукционов должны учитывать нынешние экономические условия, а не базироваться на потерявших актуальность данных. Возможно ли в новых реалиях достичь заданных параметров по отдаче от торгов, ведь существенно выросли, например, ставки по кредитам, обратил внимание Максим Козлов.

В законопроекте, который ранее представляли Минсельхоз и Росрыболовство, говорилось о втором раунде инвестиционных квот только для Дальневосточного бассейна, но и предприятия Севера до сих пор опасаются, что в периметр нового этапа перераспределения квот попадут и они, обрисовал ситуацию председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

До сих пор нет ответа на вопрос, как будет обеспечено строительство промысловых судов. Для того чтобы разобраться с вопросами поставок оборудования, комплектующих в условиях санкций, нужно время, обращали внимание в Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края.

Очень важную мысль озвучил на слушаниях в Общественной палате руководитель ВАРПЭ Герман Зверев: необходимо официальное заключение о результатах первого этапа, отметили участники обсуждения. Возможно, в виде заключения Счетной палаты. Нужен объективный и взвешенный анализ, уверены главы ассоциаций.

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