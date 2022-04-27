Новости
Проблемы со вторым этапом инвестквот озвучил Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций

Послушать регионы и не ориентироваться на расчеты «вчерашнего дня» призывают в Координационном совете

Подготовка второго этапа инвестквот и аукционов по-прежнему вызывает множество вопросов: такие серьезные для отрасли изменения нельзя проводить без учета нынешних экономических условий, также важно услышать регионы, заявили в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций.

Слушания, которые прошли в Общественной палате РФ по законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционах, подталкивают к целому ряду выводов, отметили руководители рыбохозяйственных объединений.

Региональные власти обеспокоены, как отразится перераспределение квот на прибрежных территориях: что будет с поступлениями в бюджеты, рабочими местами, экономическими показателями рыбохозяйственного комплекса на уровне субъектов Федерации. Региональные отраслевые объединения не поддерживают законопроект, сообщает корреспондент Fishnews.

На Камчатке уже озвучивалось, что возможные потери по ресурсам в результате перераспределения квот составят свыше 400 тыс. тонн, рассказал председатель краевой ассоциации добытчиков лососей Владимир Галицын. Изменения, которые могут привести к столь серьезным последствиям, требуют тщательного подхода, уверен глава АДЛК.

«Очень многие представители власти различных регионов говорили о том, что у них не было возможности официально представить свою позицию по проекту закона», — подчеркнул президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Предлагаемые изменения закона напрямую касаются регионов, поэтому по законопроекту обязательно нужно собрать позиции региональных органов власти, в том числе, возможно, законодательных, отметили члены координационного совета.

Еще один аспект, на который обратили внимание участники обсуждения, сопроводительные документы, — обоснования для второго этапа инвестквот и аукционов должны учитывать нынешние экономические условия, а не базироваться на потерявших актуальность данных. Возможно ли в новых реалиях достичь заданных параметров по отдаче от торгов, ведь существенно выросли, например, ставки по кредитам, обратил внимание Максим Козлов.

В законопроекте, который ранее представляли Минсельхоз и Росрыболовство, говорилось о втором раунде инвестиционных квот только для Дальневосточного бассейна, но и предприятия Севера до сих пор опасаются, что в периметр нового этапа перераспределения квот попадут и они, обрисовал ситуацию председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

До сих пор нет ответа на вопрос, как будет обеспечено строительство промысловых судов. Для того чтобы разобраться с вопросами поставок оборудования, комплектующих в условиях санкций, нужно время, обращали внимание в Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края.

Очень важную мысль озвучил на слушаниях в Общественной палате руководитель ВАРПЭ Герман Зверев: необходимо официальное заключение о результатах первого этапа, отметили участники обсуждения. Возможно, в виде заключения Счетной палаты. Нужен объективный и взвешенный анализ, уверены главы ассоциаций.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: варпэкамчаткаросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Все материалы

Интервью

Руководитель Камчатского филиала ВНИРО Нина ШПИГАЛЬСКАЯ. Фото пресс-службы КамчатНИРО

Руководитель Камчатского филиала ВНИРО

Нина ШПИГАЛЬСКАЯ

Камчатская рыбохозяйственная наука не стоит на месте

Генеральный директор Russian Maritime Production Group Алексей КИМ

Генеральный директор Russian Maritime Production Group

Алексей КИМ

Компания RMPG прочно связана с российским рынком

Председатель ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства Дмитрий РЫЖОВ

Председатель ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства

Дмитрий РЫЖОВ

Совместная работа эффективнее конфронтации

Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода Сергей ТКАЧУК

Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода

Сергей ТКАЧУК

Нам очень важны люди, которые посвятили предприятию большую часть своей жизни

Все интервью

Личное мнение

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Путина ждать не будет — надо разобраться с ветеринарными правилами

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Обязательный порог освоения квоты пора упразднять

Все материалы

Крупным планом

Кабаны у прикормочного места

Тайга народная. Часть 2

Дома Преображенки граничат с дикой тайгой

Тайга народная. Часть 1

Гуидак. Фото предоставлено пресс-службой ТИНРО

Эти удивительные моллюски

Сейчас, когда экономика перестраивается под работу в условиях санкций, руководителям рыбохозяйственных объединений предстоит справляться с новыми задачами

С вызовами проще справляться вместе

События

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Ленточку перерезали генеральный директор «Океанрыбфлота» Евгений НОВОСЕЛОВ, губернатор Владимир СОЛОДОВ, председатель краевого Законодательного собрания Ирина УНТИЛОВА. Фото Валентины Боковиковой

«Океанрыбфлот» покажет гостям и жителям Камчатки морскую жизнь

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.