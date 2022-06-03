Минсельхоз предложил решение по икре

Минсельхоз подготовил изменения в правила ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции. Ведомство предлагает установить особую периодичность проверки на паразитологию икры, предназначенной для переработки.

Проект изменений ветеринарных правил рыбы и рыбной продукции опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Министерство сельского хозяйства предложило вывести предназначенную для переработки икру из-под требования проводить экспертизу каждой партии.

Согласно проекту, икра рыбы-сырца одного изготовителя, предназначенная для переработки, проходит экспертизу на паразитологические показатели, нормируемые техническим регламентом «О безопасности рыбы и рыбной продукции», раз в три месяца.

Проект приказа снимает административные барьеры, говорится в пояснительной записке к изменениям.

Напомним, что новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции из них, предназначенных для переработки и реализации, вступили в силу с 1 марта. В регионах документ вызвал множество вопросов, один из ключевых — как быть с производством икорной продукции.

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