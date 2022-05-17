Предприятия ждут разъяснений

Отраслевое сообщество рассчитывает получить от Минсельхоза официальные разъяснения новых правил ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции.

Вопросы по новым правилам ветеринарно-санитарной экспертизы нужно разрешить — это необходимо для продолжения плановой работы предприятий рыбной отрасли. Документ Минсельхоза России, вступивший в силу с марта, стал одной из самых острых тем.

Остается вопрос, как обеспечивать при таких требованиях производство икры, как быть с передачей рыбы от одного лица к другому, напомнил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов на конференции Fishnews Online. Его поддержали и руководители отраслевых объединений из других регионов. Если ничего не изменится, то госорганы должны обеспечить необходимое количество ветеринарных специалистов, чтобы производители могли продолжать выпуск продукции, подчеркнул президент АРСО.

По всем возникшим вопросам необходимы четкие официальные разъяснения регулятора — по всей форме, как это предусмотрено федеральным законом об обязательных требованиях.

Минсельхоз запланировал совещание по вопросам ветеринарно-санитарной экспертизы 17 мая, проводить встречу должен замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов.

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций ранее направил главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву обращение по проблеме ветеринарных правил. Неисполнимые требования ставят промысел под угрозу, подчеркнули руководители отраслевых объединений в письме и предложили министру как можно оперативнее обсудить ситуацию на межведомственном совете по лососевой путине.

Вопрос по экспертизе поступил на Камчатке вице-премьеру — полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу. В нынешних санкционных условиях «надо убрать лишние внутренние административные барьеры, лишние препятствия», подчеркнул Юрий Трутнев.

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