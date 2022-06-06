Спасать воблу собираются комплексной программой

На заседании Волго-Каспийского научно-промыслового совета в Астрахани одобрили основные положения проекта комплексной программы по сохранению и восстановлению запасов воблы в реке Волге.

Современное состояние запасов воблы чрезвычайно напряженное: только за последние 20 лет они уменьшились более чем вдвое, уловы упали в шесть раз, а за весь период наблюдений — более чем в 130 раз, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Критический уровень промыслового запаса для воблы определен в 20 тыс. тонн. Общая биомасса взрослых особей в 2021 г. составила всего 22 тыс. тонн.

Ученые Росрыболовства готовят комплексную программу по сохранению и восстановлению запасов воблы. Ее цель — рост численности популяции, увеличение промысловых и любительских уловов на перспективу. В адрес Волжско-Каспийского филиала ВНИРО поступили предложения от трех регионов — Астраханской области, Калмыкии и Дагестана.

В программу планируется включить мероприятия по шести направлениям. Это оптимизация весенних попусков воды в низовья Волги (для естественного воспроизводства воблы); улучшение рыбохозяйственной мелиорации, включая расширение ее области; усиление контрольных и надзорных мероприятий в период нерестовых миграций и нереста воблы; ограничение добычи воблы в дельте Волги; экспериментальные работы по технологиям искусственного воспроизводства воблы; расширение рыбохозяйственных исследований.

На заседании рассмотрели как радикальные меры регулирования промысла воблы, так и компромиссные.

Первый вариант — это полный запрет промысла воблы либо ужесточение регулирования, в том числе промышленного вылова. В частности, предполагается запретить использование в период с 1 по 30 апреля речных мелкоячейных неводов, а также увеличить размер (шаг) ячеи в мотне в речном закидном мелкоячейном неводе с нынешних 28 мм до 32 мм.

Для рыболовов-любителей предлагается уменьшить суточную норму добычи воблы и плотвы на одного человека до 3 кг и восстановить сроки нерестового запрета для воблы — с 20 апреля по 20 июня.

Компромиссным вариантом является запрет на добычу воблы во внутренних водных объектах Астраханской области (Волга и ее водотоки) в период с 20 по 30 апреля. Такую меру предлагают ввести для промышленного рыболовства с применением речных закидных мелкоячейных неводов (вобельных) и любительской рыбалки.

«Мы понимаем социальную значимость промысла воблы. В то же время чем жестче мера регулирования рыболовства, тем быстрее восстановится популяция воблы, увеличится вылов. В противном случае при дальнейшем бездействии возможно закрытие промысла воблы в Астраханской области уже через два-три года», — подчеркнул замруководителя Росрыболовства Василий Соколов, проводивший ВКНПС.

Совет единогласно поддержал создание смешанной рабочей группы — она должна разработать комплекс ограничительных мер до 15 сентября.

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