АРПП нашла нестыковки в проектах по второму этапу инвестквот и аукционам

Законопроекту по второму этапу инвестквот и аукционам торопятся проложить путь в Госдуму. Однако даже по текстам предлагаемой базы очень много вопросов, почему-то в список объектов для аукционов попали виды , промысел которых вообще запрещен, рассказал на конференции Fishnews президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Версии законопроекта, которые предлагались отраслевому сообществу при рассмотрении изменений в рамках «регуляторной гильотины», почему-то отличаются, обратили внимание в АРПП.

Очень много остается вопросов по целесообразности отправить на аукционы с инвестиционными обязательствами право на добычу гребешков, ежей, трубачей и трепанга. В проект распоряжения правительства попал трепанг подзоны Приморье, хотя бассейновые правила рыболовства предусматривают запрет на промысел этого объекта. Также в списке оказался гребешок подзоны Приморье, хотя к югу от мыса Золотой его промысел также не допускается. Всего на нынешний год общий допустимый улов этого объекта в подзоне Приморье составляет 7 тонн, отметил президент ассоциации.

В проект списка объектов строительства под рыбные инвестиционные квоты включен новый тип «B-1», под него предлагается выделять квоты добычи минтая, сельди и палтусов на Западной Камчатке. Но такое дополнение не учитывает стремительное сокращение общего допустимого улова палтусов в этих районах. ОДУ палтусов в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах на 2022 г. сократился по сравнению с 2020 г. более чем вдвое, подчеркнули в объединении.

В отраслевом сообществе и ранее отмечали, что при планировании второго этапа инвестквот нужно учитывать перспективы ресурсной базы. В Совете Федерации также указывали на то, что анализ по инвестквотам должен учитывать прогнозы по биоресурсам, напомнил Георгий Мартынов.

«Таких нестыковок достаточно много», — резюмировал руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

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