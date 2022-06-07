ЭПЖ прошел второе чтение в Госдуме

Закон об электронных разрешениях на вылов и электронном промысловом журнале принят Госдумой во втором — основном — чтении. По сравнению с исходной версией документ изменился, например, внесены корректировки в части использования бумажного журнала.

Поправки предусматривают перевод разрешений на добычу и промыслового журнала в электронную форму. Первое чтение законопроект прошел еще в декабре, но в рыбацком сообществе указали на необходимость доработки документа. Представители отраслевых ассоциаций предупреждали о риске возникновения дополнительных требований по ведению электронного промжурнала (ЭПЖ) к маломерному флоту «прибрежки».

В результате ко второму чтению документ был уточнен, сообщает корреспондент Fishnews.

В частности, предусмотрено, что вести рыболовный журнал в форме электронного документа нужно на судах, в обязательном порядке оборудованных техническими средствами контроля, предусмотренными статьей 43.4 закона «О рыболовстве…». Рыбаки, использующие суда без ТСК или ведущие промысел без флота, а также организаторы любительской рыбалки могут вести журнал как в электронной, так и в бумажной форме.

Согласно поправкам, разрешение на добычу выдается в форме электронного документа, в том числе с помощью портала госуслуг. При этом разрешение может быть выдано в форме бумажного документа — по желанию заявителя, если он ведет рыболовный журнал на бумажном носителе.

7 июня Госдума приняла закон во втором чтении. Принять его в третьем, окончательном, чтении планируется уже 8 июня.

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