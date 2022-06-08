Закон об ЭПЖ и особых сроках для правил рыболовства принят

Госдума на заседании 7 июня приняла в третьем чтении законопроект об электронном промысловом журнале и электронных разрешениях на вылов. Законодатели также вывели требования правил рыболовства из-под ограничений по срокам вступления в силу.

Проект федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» депутаты поддержали во втором чтении на заседании 7 июня . Было предложено назначить третье чтение на 8 июня.

Однако затем парламентарии решили не откладывать рассмотрение законопроекта, и в итоге Госдума приняла его в третьем чтении на том же заседании 7 июня. «Его ждут рыбаки», - сказал о законе председатель комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Как сообщает корреспондент Fishnews, принятые изменения обеспечивают правовую основу для использования электронного промыслового журнала (ЭПЖ) и электронных разрешений на вылов. Также поправки позволяют более оперативно менять правила рыболовства .

Теперь новый закон должен одобрить Совет Федерации, после чего документ отправится на подпись к президенту.

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