ВАРПЭ: Цифровизация — путь к снижению издержек рыбаков

Несмотря на многолетнее согласование, закон об ЭПЖ и электронных разрешениях, принятый Госдумой, отражает позицию рыбацкого сообщества и учитывает особенности и сроки регулирования промысла, отметили в ВАРПЭ.

На пленарном заседании 7 июня Госдума одобрила во втором, а затем и в третьем чтении законопроект, предусматривающий внедрение электронного промыслового журнала (ЭПЖ) и электронных разрешений на добычу водных биоресурсов. Председатель комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин подчеркнул, что законодательная инициатива направлена на снятие бюрократических барьеров и повышение оперативности управления рыболовством.

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, в финальный текст документа, подготовленного ко второму чтению, были внесены изменения, учитывающие технологическую и экономическую многоукладность рыбной отрасли.

В частности, документ предусматривает возможность для капитанов судов, к которым не предъявляется требование об оснащении техническими средствами контроля (ТСК), вести промжурнал как в электронном виде, так и в бумажном, сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ. Хотя закон должен вступить в силу с 1 марта 2023 г., до 1 декабря 2023 г. будет действовать переходный период, в течение которого разрешения на промысел и промжурнал могут существовать в бумажном виде.

ВАРПЭ выступала одним из инициаторов скорейшего перехода рыбной отрасли на цифру еще в начале пандемии 2020 г., считая этот процесс одной из важных мер для обеспечения финансовой стабильности сектора. После первого чтения в декабре 2021 г. ассоциация обратила внимание, что законопроект не в полной степени учитывает специфику прибрежного рыболовства. Нормы об ЭПЖ предполагалось распространить и на суда с главным двигателем мощностью менее 55 кВт и валовой вместимостью менее 80 тонн, которые добровольно установили ТСК для передачи данных о местоположении. Замечания ассоциации были учтены при подготовке проекта ко второму чтению.

По информации ВАРПЭ, каждый год рыбопромышленным предприятиям приходится получать свыше 70 тыс. разрешений на добычу водных биоресурсов (с учетом вносимых в них изменений). Ежемесячные дополнительные издержки отрасли из-за требования иметь эти документы на борту судна в бумажном виде оцениваются в 47 млн рублей.

«Законопроект меняет ситуацию. Однако очень важно будет на этапе правоприменения разобрать вопрос стоимости и доступности оборудования, необходимого для ведения рыболовного журнала в электронном виде. Новая реальность в виде беспрецедентного санкционного давления на Россию может повлиять и на сроки реализации проекта оцифровывания рыболовного журнала, и на его стоимость», — отметил Герман Зверев.

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