Ассоциации попросили Генпрокуратуру разобраться с аукционами

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обратился к заместителю генпрокурора, руководителю отраслевой рабочей группы Дмитрию Демешину по поводу рисков проведения аукционов по продаже квот вылова водных беспозвоночных.

По итогам майского заседания межведомственная рабочая группа при Генпрокуратуре рекомендовала Минсельхозу и Росрыболовству во взаимодействии с Минэкономразвития проанализировать «целесообразность передачи для распределения через аукционы всего общего допустимого улова моллюсков (трубачей, гребешка, трепанга и морских ежей)». Права на добычу этих объектов, а также крабов предложено продать на торгах с инвестиционными обязательствами на втором этапе программы квот под инвестиции.

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока направил заместителю генерального прокурора Дмитрию Демешину письмо о том, как перераспределение рискует отразиться на рыбохозяйственном комплексе Дальневосточного региона, в том числе на небольших предприятиях.

«Нет сомнений, что предлагаемые разработчиком условия для участия в аукционах и текущая экономическая ситуация не позволят большинству действующих предприятий даже попытаться принять в них участие, что неизбежно приведет к консолидации и монополизации рынка в сфере добычи краба, моллюсков и иных ценных объектов», — говорится в обращении.

Совет попросил руководителя профильной рабочей группы при Генпрокуратуре проинформировать правительство о предполагаемых рисках принятия законопроекта о втором этапе квот под инвестиции, сообщает корреспондент Fishnews.

Координационный совет считает, что проводить второй раунд программы нельзя по крайней мере до того, как будут проанализированы результаты первого раунда. Руководители отраслевых объединений также обратили внимание, что обоснования изменений готовились еще в досанкционный период, и отметили, что при реформировании нужно учитывать прогнозы по состоянию водных биоресурсов.

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