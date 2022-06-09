Токио отреагировал на приостановку «рыбного» соглашения

Япония выразила протест в связи с приостановкой Россией действия межправительственного соглашения о рыболовстве в районе Южных Курил.

Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Японии о некоторых вопросах промысла морских живых ресурсов от 21 февраля 1998 г. определяет основные принципы сотрудничества сторон для работы японских рыболовных судов в районе южных Курильских островов. 7 июня МИД России объявил о приостановке действия соглашения, сообщает корреспондент Fishnews. Министерство сослалось на «заморозку» Токио платежей, идущих на развитие Сахалинской области. «Мы сожалеем, что Россия в одностороннем порядке объявила о приостановке действия соглашения», — цитирует Kyodo News выступление генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

На пресс-конференции он признал, что Япония действительно не произвела последний платеж. Однако глава кабмина заметил, что этот проект формально не является условием для продолжения действия соглашения, обращает внимание Kyodo News.

Хирокадзу Мацуно также заявил, что Токио продолжит вести переговоры, чтобы обеспечить безопасный промысел в соответствии с соглашением. «Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность японской рыбной ловли», — приводит его цитату Associated Press.

Напомним, между Россией и Японией заключен и ряд других соглашений в области рыбного промысла. Например, о добыче лососей российского происхождения в водах Страны восходящего солнца.

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