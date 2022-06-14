Роман Витязев: Марикультуре требуется точечная настройка

Правовое поле для аквакультуры нужно донастроить, чтобы пользователям участков обеспечить удобство работы, а государству — максимальную выгоду, считает председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

Ранее Роман Витязев отмечал, что онлайн-сервис электронного формирования рыбоводных участков aquavostok.ru нуждается в доработке, в том числе с учетом региональной специфики. В интервью Fishnews председатель ДВ СПМ отметил, что в изменениях нуждается не только «Аквавосток», но и регулирование отечественной аквакультуры в целом.

«Необходимо перезапустить марикультуру, как минимум на Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Требуется переосмысление всего, что было сделано», — заявил глава отраслевого объединения.

Он призвал не отвлекаться на мелочи, а сконцентрироваться на решении ключевых проблем, которые реально сдерживают развитие отрасли и лишают ее инвестиционной привлекательности.

«Как правильно говорит наш президент, наступило время возможностей. Его надо использовать. Иначе мы так и будем дальше катиться с «дутыми» цифрами, когда есть много участков, много пользователей, которые выращивают много продукции, но реализуют мало. А это, в свою очередь, недоплаченные налоги, несозданные рабочие места, неразвитые акватории и прилегающие береговые территории. По сути, мы просто топчемся на месте», — констатировал Роман Витязев.

Почему это происходит, надо разбираться по каждому пользователю отдельно, считает председатель союза. Он подчеркнул: если кто-то хочет работать, но по каким-то причинам у него не получается, ему надо помогать. А с теми, кто просто набрал участков «чтобы было», надо инициировать претензионные действия.

Отчетность, по мнению Романа Витязева, должна быть сквозной, чтобы было четко видно: откуда взялся посадочный материал (на каких мощностях произведен), куда он выпущен, на какой стадии изъят, куда отправлен и где реализован. В идеале — чтобы это все было на «Аквавостоке» в режиме одного окна.

Также ДВ СПМ предлагает все разрешительные документы на изъятие выращенной товарной продукции, которые были выданы до 2014 г., аннулировать со списанием соответствующих объемов. А дальше надо смотреть с точки зрения биологии и позиции ученых, отметил собеседник Fishnews. Предполагается, что специалисты предоставят конкретные данные, например, по гребешку, трепангу, ежу, ламинарии: сколько они живут и до какого возраста сохраняют товарные свойства.

Роман Витязев обратил внимание, что ряд предприятий в Приморье занимается низкомаржинальными видами, так как есть обязательства по минимальному объему выращивания. Союз предлагает отказаться от этого критерия и оценивать эффективность работы акваферм по цифрам реализации, а также полученной прибыли и уплаченным налогам.

Гонка за выращенными объемами ни к каким положительным экономическим результатам не привела, констатировал председатель ДВ СПМ: по документам у ряда пользователей на участках есть много ламинарии, но никто ее толком не продает.

«Требуется донастроить правовое поле и сделать так, чтобы у государственного ресурса были добросовестные пользователи. А у них, в свою очередь, должно быть четкое понимание того, на какие меры поддержки со стороны государства можно рассчитывать в случае выполнения обязательств», — резюмировал Роман Витязев.

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