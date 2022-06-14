Интервью

14 июня 2022 года
Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Марикультуре требуется точечная настройка

Роман ВИТЯЗЕВ, Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Государство стремится увеличить отдачу от предприятий аквакультуры — предпринимаются попытки задействовать как можно больше новых участков, сделать это направление бизнеса привлекательней для инвесторов. В частности, онлайн-сервис электронного формирования РВУ aquavostok.ru распространили на Северный бассейн.

Однако для эффективной работы этой системе требуется более тонкая настройка, уверен председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев. В интервью Fishnews он рассказал, почему масштабные изменения необходимы как сервису, так и всей отечественной аквакультуре.

— Роман Сергеевич, вы уже заявляли, что сервис «Аквавосток» нужно доработать. Можете рассказать более подробно: каковы недостатки этой системы и что с ней следует сделать?

— К сожалению, «Аквавосток» вместо драйвера отрасли стал одним из барьеров для ее развития. Ведь основная задача — максимальное использование ресурса, предоставляемого государством пользователю. А сейчас из-за того, что потенциал сервиса не реализован в полной мере, простаивает большое количество пригодных для марикультуры акваторий.

Самое время поставить работу сервиса на паузу, провести «работу над ошибками» и перезапустить его в максимально эффективном, функциональном режиме.

Такое предложение выдвигали президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов и представители других отраслевых объединений на совещании у замглавы Росрыболовства в прошлом году. Наш союз также поддержал эту инициативу. Однако представитель ведомства заявил, что отключить «Аквавосток» невозможно по закону. Но ведь в 2019-2020 годах сервис не функционировал несколько месяцев, пока его обновляли.

Что касается непосредственно проблемных вопросов — я до сих пор не понимаю, почему нельзя увеличить количество точек, по которым «рисуется» участок, ведь технически это просто. Напомню, что по нашей инициативе была успешно реализована «привязка» создаваемых участков к берегу, но этого недостаточно.

Береговая линия извилиста, и формирование РВУ по четырем точкам зачастую просто не дает создать участок нужной конфигурации, подходящей для «морского огорода». При этом в Приморье дефицит пригодных акваторий — это недавно отмечал и глава регионального агентства по рыболовству Валерий Корко. Так что пользователю должно быть доступно минимум 10 угловых точек для формирования участка. По нашему мнению, такое изменение позволит вовлечь в хозяйственный оборот до 10 тыс. га новых участков.

Сервис не позволяет накладывать создаваемые рыбоводные участки на рыболовные и их буферную зону. Это правильно, но проблема в том, что при этом используется «сетка» со стороной квадрата в 100 га, следовательно, из оборота опять же «выпадают» потенциальные участки большой площади. В связи с этим требуется переход на контурные ограничения. Нормативно это было реализовано, в том числе по инициативе союза, но фактически соответствующий апгрейд сервиса не произведен.

Кроме того, уже давно назрела необходимость адресной актуализации других ограничений. Например, Минтранса — по мореплаванию в местах мелей, скал и мелких островов. Такие акватории закрыты для формирования новых участков, хотя именно там наиболее перспективно создавать «морские огороды». Многие ограничения Минприроды также некорректно учтены «Аквавостоком». Марифермеры и потенциальные инвесторы даже готовы предоставить своих водолазов и катера для проведения необходимых работ — по актуализации ограничений и возможности их снятия.

Необходимо учитывать биологические и региональные специфики. Так, в северных морях, где занимаются в основном индустриальным выращиванием лососей в садках, участки могут быть площадью менее 100 га, а расстояние между ними — менее 500 м.

В водах, примыкающих к Приморскому краю, участки площадью менее 300 га формировать нецелесообразно по экономическим и биологическим причинам.

На Сахалине и Курилах площади участков должны быть не менее 500 га с расстоянием между ними минимум 1000 м.

До сих пор законодательно не урегулирован правовой статус буферной зоны между участками. Требуется ввести в законодательство соответствующий термин и перечень запретов в границах буферных зон РВУ.

Среди других наших инициатив — создание на «Аквавостоке» личного кабинета. Он нужен, например, для удобной загрузки актов выпуска / изъятия, отправки сквозной отчетности регулятору и контролирующим органам в режиме одного окна. Таким образом для предприятий значительно упростится подача отчетности и оформление продукции в таможенные органы, систему «Меркурий». Также не помешала бы возможность отправления из личного кабинета обращений в правоохранительные органы — о незаконных действиях третьих лиц с прикреплением фото и видео.

Мы уверены, что модернизация «Аквавостока» и разработка новых сервисов на его базе создаст предпосылки для дальнейшего развития аквакультуры, в том числе в регионах, где это направление только начинает развиваться. Например, в Сахалинской области таким образом можно избежать главных ошибок и негативного опыта Приморского края.

В Приморье же нужно выполнить «работу над ошибками», провести анализ эффективности деятельности пользователей. Обеспечить содействие и поощрение добросовестных предприятий и выявить тех, кто не исполняют свои обязательства. Рассмотреть возможность расторжения таких договоров для переформирования участков до наиболее перспективной формы и площади и выставления этих РВУ на аукционы. Таким образом государство добьется максимального эффекта для бюджета.

— Вернемся к региональной специфике. Неужели на Дальнем Востоке не могут продуктивно работать небольшие РВУ?

— Не хотелось бы, чтобы Сахалин пошел по пути Приморского края, где на выходе мы получили лоскутное одеяло в массе своей из низкоэффективных маленьких участков. Регулярно звучат предложения снизить минимальную площадь вновь формируемых РВУ до 25 га, но я считаю, что для Дальневосточного бассейна такой подход однозначно неприемлем. Это для Северного бассейна нужны «локальные» участки, площадь которых позволит разместить садки или установки замкнутого водоснабжения. А в Приморье другая специфика.

У нас в крае 114 пользователей, около 330 РВУ, но при этом количество не переходит в качество. Это видно на примере участков, которые были получены по результатам торгов, — уже прошло достаточно времени. Сложилась ситуация, когда официальные отчетные данные о производственной деятельности расходятся с объемами фактической реализации более чем в 50 раз. Вынужден констатировать, что на сегодняшний день на Дальнем Востоке не удалось полноценно запустить сектор морской аквакультуры.

— Правильно ли я понял, что вы говорите не только о доработке «Аквавостока», но и о реформе аквакультуры в целом?

— Необходимо перезапустить марикультуру, как минимум на Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Требуется переосмысление всего, что было сделано. Не отвлекаться на какие-то мелочи, а сконцентрироваться на решении ключевых проблем, которые реально сдерживают развитие отрасли и лишают ее инвестиционной привлекательности.

Как правильно говорит наш президент, наступило время возможностей. Его надо использовать. Иначе мы так и будем дальше катиться с «дутыми» цифрами, когда есть много участков, много пользователей, которые выращивают много продукции, но реализуют мало. А это, в свою очередь, недоплаченные налоги, несозданные рабочие места, неразвитые акватории и прилегающие береговые территории. По сути, мы просто топчемся на месте.

Почему это происходит, надо разбираться по каждому пользователю отдельно. Если кто-то хочет работать, но по каким-то причинам у него не получается, ему надо помогать. А с теми, кто просто набрал участков «чтобы было», надо инициировать претензионные действия.

И здесь вновь подходим к вопросу отчетности. Она должна быть сквозная, чтобы было четко видно: откуда взялся посадочный материал (на каких мощностях произведен), куда он выпущен, на какой стадии изъят, куда отправлен и где реализован. В идеале, чтобы это все было на «Аквавостоке» в режиме одного окна.

Также ДВ СПМ предлагает все разрешительные документы на изъятие выращенной товарной продукции, которые были выданы до 2014 года, аннулировать со списанием соответствующих объемов. А дальше надо смотреть с точки зрения биологии и позиции ученых. Специалисты предоставят конкретные данные, например, по гребешку, трепангу, ежу, ламинарии — сколько они живут и до какого возраста сохраняют товарные свойства.

Почему у нас ряд предприятий занимается низкомаржинальными видами? Потому что есть обязательства по минимальному объему выращивания. Мы давно предлагаем отказаться от этого критерия и оценивать эффективность работы акваферм по цифрам реализации, а также полученной прибыли и уплаченным налогам. Потому что видим, что гонка за выращенными объемами ни к каким положительным экономическим результатам не привела. По документам у ряда пользователей на участках есть много ламинарии, но никто ее толком не продает. Но у нее же весь цикл жизни всего два года! В результате предприятия, которые по документам высокоэффективны, на деле занимаются «удобрением» моря!

Требуется донастроить правовое поле и сделать так, чтобы у государственного ресурса были добросовестные пользователи. А у них, в свою очередь, должно быть четкое понимание того, на какие меры поддержки со стороны государства можно рассчитывать в случае выполнения обязательств.

— Что можно взять за ориентир?

— Самый очевидный путь — сопоставлять инициативы и нововведения с многолетним и масштабным опытом, который есть в соседнем Китае. Не надо изобретать велосипед, китайцы давно уже все продумали — и в плане технологий, и в плане регуляторики. Почему бы не взять у них лучшее? Тем более сейчас, когда как никогда остро стоит вопрос продовольственной безопасности нашей страны.

Кстати, о коллегах из КНР. Они готовы не только делиться опытом, но и инвестировать в нашу марикультуру, но для этого нет приемлемых условий. Наш союз, в частности, предлагает создать на Сахалине «АкваТОР», такая возможность предусмотрена с 2019 года, но нет необходимых подзаконных актов. Целесообразно давать компетентным инвесторам участки площадью не менее 2 тыс. га, но не за деньги, а под инвестиции, по аналогии с инвестквотами. При этом должны быть прописаны и банковские гарантии, и форс-мажоры.

В Китае и раньше плата за участки была чисто формальной, а после того, как началась пандемия, акватории стали давать бесплатно, но только тем, кто уже себя зарекомендовал на рынке. Разумеется, выдают РВУ не просто так, а при условии вложения средств в развитие участков. При таких привлекательных условиях, конечно, им выгоднее инвестировать в своей стране. Это для нас повод серьезно задуматься и, возможно, перенять у соседей успешно действующий механизм.

— Сейчас одна из главных тем — санкции. Насколько сильно они влияют на нашу аквакультуру?

— Начать, наверное, надо с Северного бассейна. Насколько я знаю, предприятия, которые работают там, в очень большой зоне турбулентности. Ведь у них вообще все — и корма, и оборудование — все импортное. Поэтому северным аквафермерам потребуется больше господдержки, чем дальневосточникам.

Конечно, сейчас весь рыбохозяйственный комплекс попал в условия таких ограничений, что даже ковидные показались «цветочками». Мы уже видим, что у предприятий есть проблемы, связанные с оплатой, с транзакциями, в том числе в валюте, — сложно получить деньги за поставленную за рубеж продукцию. Понятно, что ищутся различные пути, например, оплата производится юанями или рублями.

Катера и моторы марифермеры используют в основном японского производства, масла и расходники тоже импортные. Есть риск временного дефицита, пока не будет налажен параллельный импорт. Надеемся, что не подорожает топливо. В любом случае уже понятно, что затраты — и производственные, и сопутствующие — увеличатся.

Чтобы понять, как санкции повлияли на рынок сбыта, потребуется время. Отмечу, что большая часть оборудования и сетематериалов используется либо местного производства, либо завозится из Китая. Так что хотя бы здесь серьезных проблем не ожидаем.

Напомню про уже существующие сложности, связанные с логистикой, с низкой проходимостью автомобильных переходов. Кроме того, сейчас всем предприятиям аквакультуры, которые поставляют свою продукцию на рынки Китая, требуется проходить соответствующую аттестацию в НЦБРП. Плюс с 1 января КНР ввела новую форму «сертификата здоровья», это повлекло ужесточение требований к выращиванию, переработке и логистике.

— Какую быструю и эффективную поддержку может в этих условиях оказать государство?

— Прежде всего, большим подспорьем было бы усиление пресса на ННН-промысел — я имею в виду и непосредственно браконьерство, и хищение гидробионтов с мариферм. Это, помимо вреда запасам, влечет и снижение рыночных цен. И риски противоправных действий будут, на мой взгляд, увеличиваться вместе с уменьшением доходов у граждан.

Со стороны государства очень важно усилить работу по противодействию таким нарушениям, причем усилить в контакте с законными пользователями. Например, в тех акваториях, где установлен особый погранрежим, можно (и нужно) создавать добровольные пограничные дружины.

К сожалению, пока подобные инициативы руководство на местах не реализует, но я считаю, что потенциал у такого взаимодействия достаточно большой. Сейчас легальный бизнес должен встать плечом к плечу с госорганами, силовыми структурами. Пришло время переформатировать не только отраслевое законодательство, но и мышление чиновников. Все-таки люди на руководящих должностях должны быть заинтересованы в том, чтобы использовать любую возможность поддержать легальный бизнес и экономику в целом.

— А есть позитивные примеры взаимодействия с госорганами?

— Тут я хочу напомнить про новый департамент КРДВ — по развитию рыбохозяйственного комплекса. Мы взаимодействуем с заместителем генерального директора КРДВ по развитию отрасли Иваном Александровичем Новиковым и видим желание разобраться и помочь в решении отраслевых проблем. Конечно, хотелось бы увидеть и конкретные действия.

Напомню, что в конце февраля нашему отраслевому объединению исполнилось пять лет. Приоритет союза, который сформировался практически с самого начала нашей работы, — конструктивное взаимодействие с федеральными и региональными органами власти и упор на решение вопросов. И на всех этапах ДВ СПМ старается оказывать содействие госорганам в рамках своих возможностей и компетенций.

— За эти пять лет союз выработал определенную стратегию?

— Изначально мы ориентировались не просто на озвучивание проблем, а на выдвижение проработанных вариантов их решения. Причем стараемся действовать на ключевых для отрасли площадках, где реально добиться эффекта, участие в каждом мероприятии тщательно просчитывается. Мы не гонимся за количеством выступлений на всевозможных совещаниях. Главные задачи — улучшение «отраслевой среды», рыбохозяйственного законодательства. Движемся поступательно, во главу угла ставим результат.

Хочу выразить огромную благодарность всем тем, благодаря кому Дальневосточный союз предприятий марикультуры эффективно работает — это мои коллеги по бизнесу, сотрудники и руководители органов власти, другие отраслевые объединения. Отдельно отмечу Росрыбхоз, в состав которого ДВ СПМ приняли в прошлом году. Росрыбхоз делится с нами и своим богатым опытом, и огромной накопленной аналитической базой.

Все мы участники отрасли и должны объединять усилия. И в рамках направления аквакультуры, и в границах регионов и, собственно, в целом по стране. Это особенно актуально в условиях нынешнего беспрецедентного внешнего давления.

Алексей СЕРЕДА, Fishnews

Июнь 2022 г.

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