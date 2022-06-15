Общественный совет выскажет позицию по законопроекту о квотах

Общественный совет при Росрыболовстве решил провести внеочередное заседание, посвященное законопроекту об изменениях порядка распределения квот. Это важнейший вопрос для отрасли, отмечают в рыбохозяйственных объединениях.

На заседании Общественного совета при Росрыболовстве 14 июня член совета, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов предложил остановиться на ситуации с законопроектом по второму этапу инвестиционных квот и новым аукционам. «Хотел бы обсудить этот вопрос и наши дальнейшие действия», - сказал он, подчеркнув, что это самая важная сейчас тема для отрасли.

Участники заседания решили, что такой стратегический вопрос нужно рассмотреть отдельно. Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов предложил провести внеочередное заседание совета 20 июня. Это позволит выработать позицию совета до того, как инициатива по квотам будет вынесена на площадки, которые законопроекты проходят перед заседанием правительства.

Председатель совета, президент ВАРПЭ Герман Зверев сообщил, что членам ОС будет разослано решение Общественной палаты по итогам слушаний по законопроекту, состоявшихся в апреле.

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