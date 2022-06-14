Ассоциации уже подсчитывают, во что предприятиям обойдется передел квот

Утверждение о том, что квоты на вылов закреплены только за крупным бизнесом и новый этап инвестквот и аукционов не отразится на небольших предприятиях, ошибочно, заявили участники конференции Fishnews Online.

Инициатива о втором этапе передела квот — ключевая тема. Это революционный законопроект, меняющий отрасль, некоторые компании в результате остаются совсем без ресурса, обратил внимание президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Новый раунд приведет к тому, что произойдет монополизация отрасли, уверен он.

Руководитель АРСО отметил, что проблематика изменений в рыбном хозяйстве донесена до всех деловых объединений в Сахалинской области.

Есть мнение, что после первых аукционов в рыбной промышленности и регионах ничего страшного не случилось. Но здесь ситуацию можно сравнить со взрывом здания, считает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Определенное время ничего не происходит, а затем — вся конструкция рушится. То же самое может произойти и в рыбной отрасли. Первый этап даже еще не закончился, не проанализирован. После новой «порции» изменений малый и средний бизнес просто рухнет, полагает руководитель АПРОХК. Объемы вылова крупными игроками будут осваиваться, но что ждет территории, в том числе отдаленные?

Отраслевое сообщество, безусловно, уже просчитывает, к каким последствиям приведет перераспределение квот, рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. В результате продажи с аукциона квот на промысел тех же моллюсков ряд предприятий перестанет существовать или серьезно ужмется в масштабах работы, полагает он.

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов отметил, что крупным компаниям тоже приходится непросто, они вынуждены работать на кредиты. Строительство судов задерживается, туманна ситуация с рынками для продукции.

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