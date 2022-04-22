Общественная палата не одобрила новый сезон инвестквот

В Общественной палате прошли слушания по проекту закона о втором этапе инвестквот. Участники дискуссии указали на неактуальность реформы отраслевого законодательства и рекомендовали разработчику учесть изменение экономических условий.

Малый бизнес на безрыбье

В Общественной палате РФ 21 апреля прошли слушания по законопроекту о втором этапе инвестиционных квот и аукционах по квотам на вылов крабов и моллюсков. Организаторами мероприятия выступили комиссия ОП по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий и Общественный совет при Росрыболовстве.

Законопроект, разработанный совместно Минсельхозом и Росрыболовством, предусматривает дополнительное выделение на Дальнем Востоке до 20% квот на вылов рыбы для стимулирования инвестиций. В качестве объектов инвестиций определены добывающие суда или рыбоперерабатывающие комплексы (береговой завод и снабжающий его сырьем флот). Кроме того, предлагается выставить на аукционы остатки крабовых квот и квоты на вылов других ценных видов беспозвоночных.

По словам советника министра сельского хозяйства Евгения Каца, законопроект уже согласован с Минфином, Минпромторгом, Минэкономразвития, но остались разногласия с Минвостокразвития, ФСБ и ФАС, как и замечания по итогам процедуры оценки регулирующего воздействия. Минсельхоз готовится внести законопроект в правительство.

Как сообщает корреспондент Fishnews, несмотря на доработку текста законопроекта, в нём сохранены положения, вызвавшие наибольшую критику со стороны рыбацкого сообщества. В частности, это касается решения изъять для аукционов 100% квот по ценным видам беспозвоночных у компаний, с которыми в 2018 г. были заключены договоры на 15 лет.

Такой шаг «полностью лишит производственного ресурса 115 предприятий Дальнего Востока, 99 из которых являются субъектами малого и среднего предпринимательства», предупредил вице-президент «ОПОРЫ России» Владислав Корочкин. Зачастую это градо- и поселкообразующие организации, у которых может не быть других квот.

«Очевидно, за этим последует необходимость сокращения рабочих мест», — считает заместитель генерального директора по развитию рыбохозяйственного комплекса Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Новиков. По его словам, только на Курилах работы могут лишиться около 500 человек. Риски роста безработицы и, как следствие, снижения налоговых и других отчислений в бюджеты видят и в Российском профсоюзе работников рыбного хозяйства.

Поддержка для избранных

Второй раунд инвестквот ударит по дальневосточным предприятиям еще сильнее, считают в Ассоциации добытчиков минтая. По оценкам АДМ, пользователи, у которых в сумме заберут 44% промышленных и прибрежных квот на вылов минтая и сельди, недосчитаются примерно 925 тыс. тонн рыбы, а их годовая выручка сократится на 62 млрд рублей. Без ресурсного обеспечения останется 140 судов, без работы — более 7 тыс. человек.

Президент АДМ Алексей Буглак поинтересовался, почему государство намеревается поддержать через донаделение ресурсами только узкую группу инвесторов «первой волны». «Есть предприятия, которые вкладывали средства в обновление основных фондов вне механизма инестквот, без господдержки. Есть предприятия, которые участвовали в первом этапе инвестквот по другим объектам — по крабам, по донно-пищевым видам. И эти предприятия тоже привлекали кредитные средства», — напомнил руководитель ассоциации.

«До ввода инвестобъекта в эксплуатацию не происходит изъятия ресурса у текущих пользователей квот, — выступил с возражениями президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев. — Принятие законопроекта не повлечет уменьшения объемов добычи водных биоресурсов, не обязывает реализовывать инвестпроекты и идти на аукционы».

По мнению АСРФ, задержка с принятием законопроекта затормозит обновление флота и усугубит хронические болезни отрасли — сырьевую ориентацию, потерю рынков, проигрыш по эффективности конкурентам из США и Норвегии.

За недоказанной эффективностью

Большинство отраслевых объединений не видят причин для спешного переписывания закона о рыболовстве. «Не закончив первый этап, нельзя приступать ко второму этапу», — уверен президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов.

Прибрежные территории, на экономике которых в первую очередь отразятся изменения отраслевого законодательства, совсем не разделяют оптимизма инициаторов законопроекта и хотели бы дождаться завершения текущих строек. Архангельск, Камчатка, Хабаровск, Магадан — представители регионов по очереди высказывали опасения в связи с возможным сокращением ресурсной базы местных предприятий, проблемами с получением кредитов и затягиванием сроков постройки судов из-за нехватки комплектующих.

«С учетом санкций, запрета на поставку оборудования, невозможности привлечения иностранных специалистов для пуско-наладочных работ встал вопрос уже не о сроках и стоимости строительства, а о реалистичности достройки большей части запланированных судов», — высказал мнение Алексей Буглак. Он уточнил, что часть критически важного технологического оборудования невозможно заместить даже азиатскими аналогами.

Ни законодатели, ни рыбопромышленники, ни чиновники до сих пор не увидели «вневедомственного официального документа, в котором были бы отражены результаты первого этапа инвестквот», подчеркнул председатель Общественного совета при Росрыболовстве Герман Зверев. Таким документом, содержащим анализ социально-экономических последствий реформы для отрасли, регионов и предприятий, могло бы стать, к примеру, заключение Счетной палаты. Но пока любые заявления об эффективности инвестквот вряд ли могут считаться объективными.

Против природы и санкций

Состояние сырьевой базы ставит под сомнение целесообразность новых крабовых аукционов. По информации АРПП, в текущем году общий допустимый улов (ОДУ) камчатского краба в Камчатско-Курильской подзоне снизился по сравнению с 2021 г. почти на 45%, синего краба в Западно-Камчатской подзоне — более чем на 25%, равношипого краба и краба-стригуна опилио в Северо-Охотоморской подзоне — на 10%. Квоты на вылов этих объектов тоже были куплены предприятиями на аукционе 2019 г.

Еще больше вопросов связано с резко изменившейся экономической ситуацией. Рынок США, который в прошлом году поглотил более половины российского краба, с большой вероятностью полностью закроется для экспортеров из РФ уже в июне. Оперативно перенаправить эти потоки в Китай у бизнеса пока не получается — о проблемах со сбытом говорят краболовы и на Севере, и на Дальнем Востоке. На этом фоне странно выглядит инерция, «с которой Росрыболовство и Минсельхоз продвигают этот законопроект», считает президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

«Последний месяц чиновники правительства России практически круглосуточно работают в рабочих группах, чтобы понять, как нам жить в этих условиях, как принимать решения и что делать. И только этот законопроект основывается на цифрах из другого времени», — согласен с такой точкой зрения председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард Климов. По его мнению, все расчеты в обосновании законопроекта стали «цифрами из прошлого», «к реальности они уже не имеют отношения».

«Пояснительная записка и обоснование готовились некоторое время назад, — признал в ходе обсуждения Евгений Кац. «Сейчас ситуация несколько изменилась. Будем докладывать при внесении законопроекта о текущем состоянии», — пообещал представитель Минсельхоза.

По итогам слушаний Общественная палата подготовит заключение по законопроекту, рассказал зампредседателя комиссии по развитию АПК и сельских территорий Айгун Магомедов. Он предложил участникам дискуссии создать межкомиссионную рабочую группу для подготовки рекомендаций к следующему раунду обсуждения законодательной инициативы, которое скорее всего пройдет в формате «нулевого чтения».

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