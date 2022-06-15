Рыбное ведомство Японии рассказало о тенденциях в отрасли

Профильное агентство Японии опубликовало ежегодную «Белую книгу по рыболовству» с тенденциями отрасли в 2021 г. и стратегиями на 2022 г. Аналитики отмечают сокращение за два десятилетия объемов потребления рыбы и морепродуктов в стране.

Если в 2001 г. среднедушевое потребление продукции из водных биоресурсов в Японии составляло 40,2 кг, то в дальнейшем показатель значительно снизился и в 2011 г. уступил потреблению мяса. В 2020 г. потребление морепродуктов на душу населения составило 23,4 кг — это связывают в первую очередь с дороговизной рыбы и высокими зарплатами специалистов, участвующих в ее приготовлении.

Импорт продукции из водных биоресурсов в натуральном выражении сократился на 2,3%, в денежном — вырос на 10%. Стоимостной показатель больше всего увеличился по лососевым — на 13,4%, тунцу — на 11,6%, креветке — на 11,1%, обработанной креветке – на 4,5%, крабу — на 3,6%, треске – на 3% и кальмару – на 2,9%.

Наибольшие объемы импорта в денежном выражении приходятся на долю Китая (18%), Чили (9,2%), России (8,6%), США (8,3%), Норвегии (6,9%), Вьетнама (6,7%), Таиланда (6,1%), Индонезии (4,6%) и Южной Кореи (4,4%).

Из Японии в основном вывозили морского гребешка (21,2%), желтохвоста (8,2%), скумбрию (7,3%). Крупнейшими импортерами японской продукции были Гонконг (22,1%), Китай (19,6%), США (14%), Тайвань (8,9%), Таиланд (6,8%), Вьетнам (6,8%) и Южная Корея (5,8%).

Данные за 2020 г. показали, что средний доход владельца рыболовецкого судна снизился приблизительно на 30% по сравнению с уровнем предыдущего года и составил всего 1,35 млн иен (около 10 тыс. долларов). Средняя компания, управляющая рыболовецким судном или рыбоперерабатывающим предприятием, в 2020 г. понесла убыток 9,58 млн иен (около 71 тыс. долларов). В аквакультуре частный бизнес зарабатывал в среднем 5,27 млн иен (примерно 39 тыс. долларов), сообщают СМИ.

В «Белой книге» предложена стратегия для отрасли на финансовый год. В области управления водными биоресурсами агентство предлагает увеличить число исследований запасов, продвигать новые методы администрирования, бороться с незаконной добычей. Стоит задача модернизации рыболовного флота, развития рыбных портов и аквакультуры.

Уделено в документе внимание и демографическое ситуации в рыбацких деревнях. Что касается устойчивого развития рыбной промышленности, то в агентстве считают нужным использовать интеллектуальные технологии и сокращать выбросы углекислого газа.

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