ЮКРК формирует собственное стадо кеты

Южно-Курильский рыбокомбинат к концу июня планирует выпустить на Кунашире в общей сложности 12,5 млн мальков кеты. В этом году впервые часть выпуска составит лососевая «молодежь» из собственного стада комбината.

В 2018 г. после семидесятилетнего перерыва ЮКРК возродил лососеводство на Кунашире. В прошлом году в родную реку вернулась уже взрослая кета от самого первого выпуска. Поэтому и производственный сезон в 2021 г. на рыборазводном заводе стартовал в конце сентября. «Это несколько раньше, чем в предыдущие годы, ведь мы начали с закладки икры от собственной вернувшейся рыбы», — рассказал Fishnews главный рыбовод комбината Дмитрий Пастухов.

Помимо собственно «выпускных», рыбоводам в ближайшее время предстоят работы по рыбохозяйственной мелиорации для подготовки русла реки к нересту, а охране предприятия в период хода производителей — принятие мер по предотвращению браконьерства.

«Во время охранных мероприятий сотрудники проводят беседы с гражданами, разъясняют правила любительского и спортивного рыболовства. А в случае обнаружения нарушителей этих правил осуществляют видеофиксацию нарушения и незамедлительно вызывают на место сотрудников рыбинспекции или полиции», — подчеркнул Дмитрий Пастухов.

Общий объем выпуска с 2018 г. в текущем году должен достичь 45 млн мальков. За это время численность кеты, заходящей на нерест, по оценке Дмитрия Пастухова, выросла примерно на 80%.

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