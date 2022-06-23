ОС предложил обсудить тему инвестквот на парламентских слушаниях

Общественный совет при Росрыболовстве направил обращение председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с аргументами против поспешного принятия законопроекта о втором этапе инвестиционных квот.

Решение обратиться к руководству Совета Федерации члены Общественного совета при Росрыболовстве (ОС) приняли на заседании 20 июня, где обсуждались негативные социально-экономические эффекты, которые прогнозируются после принятия законопроекта о втором этапе квот под инвестиции. Как сообщает корреспондент Fishnews, участники заседания указали на необходимость всестороннего анализа как результатов первого этапа инвестквот, так и последствий второго этапа.

В обращении отмечается, что законопроект предусматривает изъятие у рыбодобывающих компаний квот на добычу крабов и других ценных видов беспозвоночных, а также 24% квот на вылов рыбы. В результате предприятия малого и среднего бизнеса могут потерять более 3 тыс. рабочих мест.

В октябре 2021 г. комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, который по поручению Валентины Матвиенко отслеживает ситуацию с реализацией инвестпроектов, рекомендовал Счетной палате оценить эффективность применения механизма инвестквот на первом этапе. Счетная палата уже приступила к этой работе и планирует завершить ее в декабре 2022 г. При этом Росрыболовство настаивает на скорейшем принятии законопроекта о втором этапе инвестквот и его вступлении в силу уже с 2023 г.

В связи с этим Общественный совет при Росрыболовстве просит спикера СФ донести до правительства информацию о нецелесообразности рассмотрения вопроса о втором этапе инвестквот до завершения Счетной палатой оценки эффективности и результативности первого этапа. Кроме того, ОС предложил организовать парламентские слушания с приглашением представителей регионов для рассмотрения законопроекта.

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