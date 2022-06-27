Ученые говорят о стабильности запасов минтая на Южных Курилах

Специалисты подвели итоги исследований в Южно-Курильской зоне и Охотском море, проводившихся на НИС «Профессор Кагановский». Ученые собрали данные в том числе по минтаю.

Первый этап работ в Южно-Курильском районе был посвящен изучению нереста минтая. Суммарная учтенная численность икры всех стадий развития у южных Курильских островов превысила 470 млрд штук. Это средний показатель за многолетний период.

Общий запас минтая с тихоокеанской стороны выше уровня прошлого года, хотя численность годовиков небольшая, на уровне слабоурожайного поколения, рассказали Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО). Основу запаса составили особи в возрасте пяти и шести лет. Можно говорить о стабильном запасе, хотя отсутствие урожайных поколений способно отрицательно сказаться в среднесрочной перспективе, заявили в ТИНРО.

В Охотском море съемки охватили всю северную часть, включая Восточный Сахалин. Площадь ледового покрытия была аномально низкой, что позволило учесть гижигинско-камчатскую сельдь в заливе Шелихова. Количество штормовых дней оказалось также незначительным.

На всей обследованной площади преобладал крупный зоопланктон (доля по районам доходила до 97%). Общий уровень его биомассы немного ниже прошлогоднего показателя. Основным компонентом, как и прежде, являются копеподы и эвфаузииды, составлявшие основу питания всех размерных групп минтая. В рационе половозрелых особей, размерами более 50 см, также заметны были другие виды нектона — рыба и прочие.

В Охотском море отмечено значительное увеличение численности нектона, по сравнению с предыдущим периодом. В большей степени специалисты связывают это с высокой численностью молоди минтая. Помимо минтая, значительную долю в нектоне по численности составляли серебрянка, медузы и сельдь, а по биомассе — сельдь, медузы и сахалинская камбала.

Ученые обратили внимание на то, что численность икры в ихтиопланктонной съемке была выше уровня предыдущих лет. Незначительный положительный тренд в исследованиях икры наблюдается после 2017 г., и при низкой смертности молоди дальнее пополнение может стать основой промыслового запаса в будущем. В текущем году главными участниками нереста были самки среднечисленных поколений минтая 2014, 2015 и 2016 годов рождения.

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