РСПП попросил администрацию президента разобраться с «квотной реформой»

Руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин направил главе администрации президента Антону Вайно письмо с просьбой рассмотреть замечания профильной комиссии РСПП по законопроекту о второй волне инвестквот и аукционах.

Об этом сообщается в телеграм-канале Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Президент ВАРПЭ Герман Зверев возглавляет Комиссию РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.

По оценкам объединения, новые требования обойдутся отрасли более чем в 471 млрд рублей.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в письме говорится, что аукционы по крабам и другим водным беспозвоночным предполагают «беспрецедентное в практике отечественного регулирования лишение хозяйствующих субъектов изначального производственного ресурса, без которого невозможно осуществление их дальнейшей деятельности».

Отмечено, что нововведения предложены в условиях резкого ухудшения условий работы рыбохозяйственного комплекса.

Предложено отложить проведение аукционов по крабам до 2035 г., то есть до окончания срока действия уже заключенных договоров на квоты. В замечаниях, которые руководитель РСПП направил в администрацию президента, говорится, что новые торги приведут к монополизации добычи крабов, вырастет закредитованность отрасли. В качестве одного из аргументов приводится и дисбаланс между промысловыми возможностями, потребностями флота и состоянием сырьевой базы — с учетом снижения допустимого улова по целому ряду видов краба.

Авторы замечаний указали и на проблему выполнения обязательств по договорам, которые Росрыболовство заключило с предприятиями, если все объемы уйдут под квоты добычи в инвестцелях.

Предложено отказаться от распространения опыта крабов на другие виды водных беспозвоночных. Так, в замечаниях отмечено, что промысел предложенных для отправки на торги объектов в основном ведут социально значимые предприятия, работающие в прибрежных населенных пунктах. И в большинстве случаев именно добыча этих объектов помогает компаниям сохранить и лов других, малорентабельных видов.

Авторы замечаний выступили за отказ от донаделения квотами инвесторов первой волны — такая мера названа избыточной и неоправданной. С учетом проблем отечественных верфей начало второго программы инвестквот по судам предложено перенести на 2025 г. и не отягощать строительство береговых заводов увязкой их в один объект инвестиций с флотом.

Александр Шохин попросил руководителя администрации президента рассмотреть замечания комиссии РСПП для всесторонней оценки прогнозируемых последствий принятия законопроекта до его внесения в Госдуму.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews