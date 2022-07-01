Павел Шустик: Я доставляю рыбу

История одного человека: Fishnews продолжает знакомить читателей с лицами компании «Нерей». В чем особенность автоперевозок рыбопродукции, как дистрибьютор может изменить логистику целого региона и к чему это — встретить огромного минтая на дороге, мы расспросили у начальника транспортного отдела Павла Шустика.

«В команду «Нерея» я пришел в 2015 году уже с опытом в логистике, а точнее в сфере экспедиторских услуг. Но, несмотря на схожесть работы, здесь, конечно, оказалась своя специфика», — рассказал в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» Павел Шустик.

Дело в том, что из Владивостока рыба, пойманная в холодных и чистых морях Дальневосточного бассейна, держит путь в самые разные уголки России и зарубежья. Поэтому специалистам «Нерея» приходится быть экспертами не только в географии, но и в вопросах мировой логистики. Перевозку продукции своим клиентам компания обеспечивала самыми разными способами: и морем, и по железной дороге, и автотранспортом. Были даже запросы на авиаотправку.

Следующим шагом для «Нерея» стало создание собственного автопарка. «Транспортный отдел был выведен в самостоятельное подразделение, которое мне и доверили возглавить», — рассказал собеседник издания.

На сегодняшний день автопарк компании «Нерей» включает 45 автопоездов: 15 автотягачей марки MAN с рефрижераторными полуприцепами SCHMITZ и 30 Volvo FH с изотермическими полуприцепами марки KRONE, также оснащенными рефрижераторными установками.

Такое серьезное расширение рефрижераторного автопарка дает положительный эффект для всего региона, подтверждает Павел Шустик: «С учетом наших автомобилей это не только увеличение перевозок рыбопродукции с Дальнего Востока, но и насыщение грузопотока в обратном направлении». Плюс к этому автомобильные перевозки — это высокая скорость доставки и качество.

«Изначально мы ставили задачу не только расширить свои возможности по обслуживанию клиентов, но и повысить стандарты для перевозки рыбы, — обратил внимание представитель дистрибьюторской компании. — Для этого, например, сразу приобретались рефустановки Thermo King 300-й серии, которая, в отличие от распространенной 200-й, не просто поддерживает температуру продукции, но позволяет домораживать ее прямо в машинах. Это большой плюс, например, при простаивании в очередях на границе либо при погрузках в жаркую погоду».

Контроль над температурой и состоянием груза на всем протяжении пути вдвойне важен для «Нерея», т.к. компания дает гарантию высокого качества продукции своим клиентам. Для этого на всех машинах, помимо бортовых самописцев, установлена система телематики, которая позволяет в круглосуточном режиме удаленно контролировать температуру внутри полуприцепа, запрашивать посекундную термограмму, фиксировать каждый факт открывания двери, даже обороты двигателя рефустановки.

Компания старается повышать требования к работе со всеми участниками логистичсекой цепи. Например, с подачи «Нерея» в регионе стал вводиться стандарт перевозки груза на поддонах (палетах). Следующим шагом должен стать переход на палетированный груз. «Это не только лучшая сохранность продукции и упаковки, но и значительная экономия времени при загрузке машины со склада, — пояснил Павел Шустик. — Так что, думаю, все осознают выгоду от перехода на такой способ транспортировки, нужно только приложить определенные усилия».

Особый подход в компании к подбору коллектива, в полной мере это относится и к водителям. «Несмотря на кажущуюся простоту задачи, найти подходящих специалистов не так-то просто. Все-таки приходится иметь дело с современной дорогой техникой и не менее ценным грузом, — отметил начальник транспортного отдела. — Водитель-экспедитор — это наши «руки, глаза и уши», поэтому очень важно, чтобы такой человек ответственно и профессионально подходил к своей работе. Сотрудники компании отлично понимают специфику работы с рыбопродукцией в пути, при погрузке и выгрузке, знают все нюансы оформления груза, обязательно соблюдают требования безопасности на маршруте».

Не менее важен, по его словам, внешний вид машин, тем более что они у компании «Нерей» брендированные. «Такая реклама действительно имеет значение. Наши клиенты подтверждают: рыба во весь борт — это может быть привычно для нас, приморцев, а за пределами региона смотрится очень эффектно, вызывает искренний интерес и позитивный отклик, — говорит Павел Шустик. — И конечно, для нас важно, чтобы и водитель осознавал: он лицо компании «Нерей» для наших клиентов. Это важный аспект, на который мы обращаем внимание, когда принимаем людей на работу. Так что, приходя в компанию, наши водители понимают значение имиджа».

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