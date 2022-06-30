Контейнеры и новый холодильник: что готовит для рыбы Приморье

Владивостокский морской рыбный порт готов к приему лосося и другой продукции, рассказала представитель компании Татьяна Антипьева на конференции Fishnews. Развитие логистической инфраструктуры — позитивная тенденция для отрасли, подчеркнули руководители рыбохозяйственных ассоциаций.

В прошлом году Владивостокский морской рыбный порт стал лидером по перевалке рыбопродукции в России, отметила заместитель коммерческого директора компании Татьяна Антипьева. Всего через Владморрыбпорт прошло 507 тыс. тонн продукции из водных биоресурсов.

О возможностях порта Татьяна Антипьева рассказала на конференции Fishnews Online. Во встрече участвовали руководители рыбохозяйственных ассоциаций из разных регионов.

В мае мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником. Комплекс рассчитан на единовременное хранение 7140 тонн рыбных грузов. Принцип работы следующий: продукция на морских транспортных судах прибывает в порт, формируется на поддоны и портальными кранами подается на технологический балкон, затем по воздушной галерее — к подъемнику. Такой способ помогает избежать отепления продукции, рассказала представитель порта.

Новый холодильный комплекс готов принимать продукцию, в том числе и лосось нынешней путины. При этом продолжает работать и уже привычный для клиентов порта холодильник, рассчитанный более чем на 15 тыс. тонн единовременного хранения.

За последние два года портовики Приморского края увеличили холодильные мощности на 36,5 тыс. тонн единовременного хранения, весомый вклад в это внес и Владморрыбпорт, привел цифры президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Владивостокский морской рыбный порт действует по принципу кластера, включающего холодильники во Владивостоке и Находке, новый морозильный склад строится также в подмосковных Электроуглях.

Суммарно кластер рыбного порта способен вмещать до 55 тыс. тонн продукции из водных биоресурсов. «Надеемся и дальше развиваться в этом направлении», — подчеркнула представитель компании.

Портовые предприятия, специализирующиеся на рыбных грузах в Приморье, работают в условиях достаточно жесткой конкуренции. Это побуждает расширять комплекс услуг, рассказала Татьяна Антипьева. Так, появился сервис по бункеровке флота пресной водой. Создана структура лоцманской проводки. Планируется приобрести рейдовый катер — для доставкичленов экипажа и властей на рейд к борту судна и обратно на берег.

Участники конференции обратили внимание на перспективы контейнерных перевозок. В дальнейшем именно они будут основным направлением, считает Татьяна Антипьева. В рыбном порту организован терминал по обработке рефконтейнеров. Он позволяет одновременно подключать до 1500 ТEU. В прошлом году в контейнерах отправлена 181 тыс. тонн рыбной продукции.

Дополнительные возможности по хранению важны в том числе для набирающей обороты на Дальнем Востоке лососевой путины. Уже пошли первые корректировки прогнозов по вылову. Рыбаки Сахалинской области рассчитывают на увеличение возможных для освоения объемов горбуши. «Думаю, наши компании обратятся в том числе к предложенным возможностям для размещения продукции», — отметил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Он рассказал, что бизнес островного региона также работает над развитием контейнерных перевозок. Например, такой проект реализуется на Кунашире.

В условиях «коронавирусных» ограничений дальневосточная портовая инфраструктура приняла на себя значительные объемы рыбопродукции. «Хотелось бы поблагодарить коллег из рыбного порта за эту работу», — подчеркнул президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Строительство холодильников, площадок под рефконтейнеры очень важно, в том числе и в связи с ростом поставок минтая на внутренний рынок. За 2021 г. по России разошлось 250 тыс. тонн минтаевой продукции, в этом году ожидается прирост объемов, обратил внимание руководитель АДМ.

На конференции была затронута и тема перестройки логистических цепочек в условиях санкций. Так, по мнению Алексея Буглака, кризис на глобальном рынке морских перевозок также приведет к росту спроса на услуги российской холодильной инфраструктуры.

Представитель Владморрыбпорта ответила на вопросы о ситуации с контейнерными линиями и подвижным составом. Татьяна Антипьева подчеркнула, что для порта обработка рыбных грузов остается приоритетом.

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