Креветке придется подтверждать законность для въезда в Корею

Росрыболовство собираются наделить полномочиями по утверждению сертификата происхождения на креветок и продукцию из них для экспорта в Южную Корею. Такая мера борьбы с торговлей браконьерскими уловами уже действует в отношении российских крабов.

Напомним, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 297 от 16 апреля 2012 г. Росрыболовство уполномочено на утверждение сертификата, подтверждающего законность происхождения ввозимых на территорию Республики Корея живых, охлажденных, замороженных крабов и продукции из них.

В документ предлагается внести изменения: ведомство также будет утверждать аналогичный сертификат по креветкам и продукции из них. Подготовленный Минсельхозом проект поправок размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

В пояснительной записке отмечено: изменения необходимо внести, в частности, в соответствии с решениями 31-й сессии Российско-Корейской комиссии по рыбному хозяйству. Также указывается, что Министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи уведомило Росрыболовство о завершении внутригосударственных процедур по введению системы предъявления сертификата о происхождении креветок российского производства и продукции из них при ввозе на территорию республики.

Общественное обсуждение поправок продлится до 15 июля.

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