Производителей кормов для ценных рыб собрали в список

Росрыболовство подготовило перечень производителей кормов для лососевых и осетровых. список ведется в рамках программы поддержки отечественных аквафермеров в вопросах импортозамещения.

Перечень размещен на сайте ведомства. Сейчас в нем 12 предприятий, сообщает корреспондент Fishnews. География компаний обширна: от Приморского края до Ленинградской области и Нижней Волги.

При поступлении дополнительной информации список регулярно пополняется, отметили в пресс-службе Росрыболовства.

В ФАР напомнили, что до недавнего времени импортные поставщики занимали до 90% российского рынка кормов. «В условиях санкционных ограничений Росрыболовство проводит совместную с отечественными производителями рыбных кормов работу по обеспечению возможности наращивания объемов производства, внедрению мер поддержки для строительства новых и модернизации действующих заводов», — рассказали в ведомстве.

Сейчас решаются вопросы обеспечения составляющими компонентами кормов, ведутся разработки и апробация рецептур. Производители кормов отмечают необходимость получения муки с высоким содержанием протеинов, витаминных добавок и аминокислот.

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