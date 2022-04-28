ВНИРО работает над отечественными кормами

Во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии рассказали о разработке промышленных комбикормов для осетровых, лососевых, сиговых рыб и других гидробионтов.

В прошлом году закупки импортных кормов только для лососевых составили порядка 170 тыс. тонн, приводило цифры Росрыболовство. При этом объем производства отечественных кормов для аквакультуры оценивается на уровне 20 тыс. тонн. Комбикормовые заводы жалуются на проблемы с сырьем — рыбной мукой высокого качества, витаминами, аминокислотами и другими компонентами. Крупнейшая отраслевая ассоциация Росрыбхоз уже предупредила о рисках в связи с нехваткой и удорожанием кормов, в первую очередь для ценных видов.

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин рассказал, что специалисты ВНИРО долгое время работают над созданием рецептур и производственных технологий в этой сфере. На базе института действует центр компетенций в области кормов и кормления объектов аквакультуры.

«Особенно продуктивно взаимодействие ученых и представителей отечественных компаний по производству кормов, в том числе компаний-стартапов, которые готовы выйти на рынок и масштабировать кормопроизводство для нужд аквакультуры», — подчеркнул Кирилл Колончин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, в институте разработали уникальные рецептуры комбикормов с заменой до 30% рыбной муки новыми отечественными белковыми компонентами. Эта продукция предназначена для выращивания личинок и молоди осетровых.

Экспериментальные исследования показали: стартовые комбикорма, основанные на сочетании диспергированного белка микробиального и животного происхождения, обеспечивают высокие показатели выживаемости и роста посадочного материала в первые четыре недели.

На лососевых рыбоводных заводах Сахалина в сотрудничестве с Главрыбводом проводятся промышленные испытания стартовых комбикормов для молоди кеты. «Уже получены высокие показатели скорости роста и выживаемости рыб, сопоставимые с результатами, полученными в ходе применения импортных комбикормов», — отметили в институте.

По информации ВНИРО, новые кормовые компоненты с успехом использованы и при выращивании сиговых рыб. «Положительную динамику по темпам роста и выживаемости дает включение в состав кормовых компонентов микробного белка (гаприна), а также соевых фосфолипидов и льняного масла», — обратили внимание в пресс-службе.

Также технологи института положили начало большой работе по созданию базовых рецептов для форели — от личинок до товарной рыбы — на основе отечественных кормовых источников для прижизненного формирования заданного уровня омега-3-полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) в мышечной ткани. Употребление такой рыбы будет удовлетворять физиологическую потребность человека в биологически активных нутриентах, заявили во ВНИРО.

На протяжении нескольких лет специалисты изучают эффективность комбикормов на основе водорослей при выращивании молоди трепанга. Выяснилось, что корма с ферментированными анфельцией и сахариной повышает среднесуточный прирост массы тела «морских огурцов» и снижает величину кормового коэффициента в 1,8-2,2 раза. Эту продукцию испытывают на базе научно-производственного центра аквакультуры на острове Попова во Владивостоке.

Кроме того, ученые ВНИРО разработали рецепты комбикормов для красноклешневого рака. Исследования проводили как в лабораторной аквариальной установке, так и в производственных условиях на базе научно-экспериментального комплекса аквакультуры «БИОС» в Астрахани.

Производство современных кормов для рыб институт называет востребованным и перспективным направлением для бизнеса. Сотрудничество со специалистами ВНИРО дает производителю возможность обеспечить достойную конкуренцию отечественной продукции с импортными аналогами, подчеркнули в пресс-службе.

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