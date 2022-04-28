Новости
Разработанные специалистами ВНИРО корма. Фото пресс-службы института

ВНИРО работает над отечественными кормами

Во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии рассказали о разработке промышленных комбикормов для осетровых, лососевых, сиговых рыб и других гидробионтов.

В прошлом году закупки импортных кормов только для лососевых составили порядка 170 тыс. тонн, приводило цифры Росрыболовство. При этом объем производства отечественных кормов для аквакультуры оценивается на уровне 20 тыс. тонн. Комбикормовые заводы жалуются на проблемы с сырьем — рыбной мукой высокого качества, витаминами, аминокислотами и другими компонентами. Крупнейшая отраслевая ассоциация Росрыбхоз уже предупредила о рисках в связи с нехваткой и удорожанием кормов, в первую очередь для ценных видов.

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин рассказал, что специалисты ВНИРО долгое время работают над созданием рецептур и производственных технологий в этой сфере. На базе института действует центр компетенций в области кормов и кормления объектов аквакультуры.

«Особенно продуктивно взаимодействие ученых и представителей отечественных компаний по производству кормов, в том числе компаний-стартапов, которые готовы выйти на рынок и масштабировать кормопроизводство для нужд аквакультуры», — подчеркнул Кирилл Колончин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, в институте разработали уникальные рецептуры комбикормов с заменой до 30% рыбной муки новыми отечественными белковыми компонентами. Эта продукция предназначена для выращивания личинок и молоди осетровых.

Экспериментальные исследования показали: стартовые комбикорма, основанные на сочетании диспергированного белка микробиального и животного происхождения, обеспечивают высокие показатели выживаемости и роста посадочного материала в первые четыре недели.

На лососевых рыбоводных заводах Сахалина в сотрудничестве с Главрыбводом проводятся промышленные испытания стартовых комбикормов для молоди кеты. «Уже получены высокие показатели скорости роста и выживаемости рыб, сопоставимые с результатами, полученными в ходе применения импортных комбикормов», — отметили в институте.

По информации ВНИРО, новые кормовые компоненты с успехом использованы и при выращивании сиговых рыб. «Положительную динамику по темпам роста и выживаемости дает включение в состав кормовых компонентов микробного белка (гаприна), а также соевых фосфолипидов и льняного масла», — обратили внимание в пресс-службе.

Также технологи института положили начало большой работе по созданию базовых рецептов для форели — от личинок до товарной рыбы — на основе отечественных кормовых источников для прижизненного формирования заданного уровня омега-3-полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) в мышечной ткани. Употребление такой рыбы будет удовлетворять физиологическую потребность человека в биологически активных нутриентах, заявили во ВНИРО.

На протяжении нескольких лет специалисты изучают эффективность комбикормов на основе водорослей при выращивании молоди трепанга. Выяснилось, что корма с ферментированными анфельцией и сахариной повышает среднесуточный прирост массы тела «морских огурцов» и снижает величину кормового коэффициента в 1,8-2,2 раза. Эту продукцию испытывают на базе научно-производственного центра аквакультуры на острове Попова во Владивостоке.

Кроме того, ученые ВНИРО разработали рецепты комбикормов для красноклешневого рака. Исследования проводили как в лабораторной аквариальной установке, так и в производственных условиях на базе научно-экспериментального комплекса аквакультуры «БИОС» в Астрахани.

Производство современных кормов для рыб институт называет востребованным и перспективным направлением для бизнеса. Сотрудничество со специалистами ВНИРО дает производителю возможность обеспечить достойную конкуренцию отечественной продукции с импортными аналогами, подчеркнули в пресс-службе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультуравладивостокосетровыхросрыболовствосахалинфорель
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Все материалы

Интервью

Руководитель Камчатского филиала ВНИРО Нина ШПИГАЛЬСКАЯ. Фото пресс-службы КамчатНИРО

Руководитель Камчатского филиала ВНИРО

Нина ШПИГАЛЬСКАЯ

Камчатская рыбохозяйственная наука не стоит на месте

Генеральный директор Russian Maritime Production Group Алексей КИМ

Генеральный директор Russian Maritime Production Group

Алексей КИМ

Компания RMPG прочно связана с российским рынком

Председатель ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства Дмитрий РЫЖОВ

Председатель ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства

Дмитрий РЫЖОВ

Совместная работа эффективнее конфронтации

Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода Сергей ТКАЧУК

Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода

Сергей ТКАЧУК

Нам очень важны люди, которые посвятили предприятию большую часть своей жизни

Все интервью

Личное мнение

Директор отдела продаж компании «Нерей» Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Директор отдела продаж компании «Нерей»

Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Накормить рыбой конечного потребителя — наша цель

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Путина ждать не будет — надо разобраться с ветеринарными правилами

Все материалы

Крупным планом

Кабаны у прикормочного места

Тайга народная. Часть 2

Дома Преображенки граничат с дикой тайгой

Тайга народная. Часть 1

Гуидак. Фото предоставлено пресс-службой ТИНРО

Эти удивительные моллюски

Сейчас, когда экономика перестраивается под работу в условиях санкций, руководителям рыбохозяйственных объединений предстоит справляться с новыми задачами

С вызовами проще справляться вместе

События

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Ленточку перерезали генеральный директор «Океанрыбфлота» Евгений НОВОСЕЛОВ, губернатор Владимир СОЛОДОВ, председатель краевого Законодательного собрания Ирина УНТИЛОВА. Фото Валентины Боковиковой

«Океанрыбфлот» покажет гостям и жителям Камчатки морскую жизнь

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.