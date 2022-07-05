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Каланы. Фото Нины Ким, пресс-служба Кроноцкого заповедника

На юго-востоке Камчатки пересчитали каланов

В Камчатском крае ученые и экологи провели морскую экспедицию по учету каланов и регистрации встреч других морских млекопитающих. Впервые за много лет такие исследования выполнены вдоль юго-восточного побережья полуострова.

В работах приняли участие сотрудники Кроноцкого заповедника и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН. Во время многодневной экспедиции исследователи встретили около 1000 каланов, сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника. Это редкие морские млекопитающие, занесенные в Красную книгу России.

«В прошлый раз такая комплексная работа по исследованию каланов проводилась еще в советское время. То есть у нас долго не было представления, сколько точно в камчатских водах этих животных. Когда случилась история с «красными приливами» осенью 2020 года, у ученых не было отправной точки для учета каланов, и теперь эти пробелы требуется заполнить», — отметил директор заповедника Петр Шпиленок.

Калан. Фото Нины Ким

В последние годы ученые отмечают снижение численности калана на Командорских и северных Курильских островах. Количество животных у побережья Камчатки до настоящего времени была неизвестна.

Морские биологи обследовали прибрежную акваторию юго-восточной Камчатки от мыса Кроноцкий до мыса Инканюш (Сенявина). Погода не позволила участникам экспедиции дойти до мыса Лопатка и северных Курильских островов, чтобы обследовать самые «каланьи» места.

Косатка. Фото Евгении Волковой

«Достаточно большие группы каланов мы наблюдали у мыса Ольга, мыса Шипунский, острова Крашенинникова, в бухтах Русская и Опасная. В ходе работ также встретили огромную — больше сотни особей — группу рыбоядных косаток у полуострова Шипунский, дважды за достаточно короткий период мы встречали более редких и скрытных плотоядных косаток. В бухте Ольга — традиционном месте нагула серых китов — отметили больше 20 особей этого вида, одиночных серых китов мы встретили в расположенных южнее бухтах Лиственничная и Вестник — по дороге к основным районам нагула на Сахалине. Интересная встреча произошла на мысу Ольга — на скалистом островке отдыхал молодой самец моржа. Основные местообитания моржей расположены гораздо севернее, но одиночные животные встречаются у юго-восточной Камчатки почти ежегодно», — рассказала биолог, научный сотрудник заповедника Евгения Волкова.

Морж. Фото Евгении Волковой

В Камчатском филиале Тихоокеанского института географии ДВО РАН обратили внимание, что на конец августа запланирована экспедиция по учету каланов у северного побережья полуострова. Таким образом у ученых появится наиболее полная картина состояния популяции «краснокнижных» животных.

Фотографии предоставлены пресс-службой Кроноцкого заповедника.

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