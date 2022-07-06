ЕАЭС сохранит особые правила торговли с Ираном

Госдума РФ ратифицировала протокол к временному соглашению между Евразийским экономическим союзом и Ираном, ведущему к образованию зоны свободной торговли. Льготный таможенный режим продлится на три года.

Временное соглашение, вступившее в силу в октябре 2019 г., действует до 27 октября 2022 года, а переговоры по заключению нового соглашения о свободной торговле (ССТ) к этому сроку могут быть еще не завершены. Положения временного соглашения распространяются в том числе на рыбу и морепродукты.

Во избежание прекращения преференциального режима торговли с Ираном 14 марта 2022 г. в Тегеране был подписан протокол о продлении срока действия временного соглашения на три года (до 27 октября 2025 г.) или до вступления в силу нового ССТ.

Документ ратифицировали на пленарном заседании Госдумы 5 июля, сообщает корреспондент Fishnews. Планируется, что реализация протокола будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества сторон в торгово-экономической сфере.

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