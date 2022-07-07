Креветка США по-прежнему нуждается в протекции

В Соединенных Штатах производители креветок обратились к властям страны с просьбой пролонгировать заградительную ввозную пошлину для конкурирующей продукции из Китая.

Американская ассоциация «Южный креветочный альянс» (Southern Shrimp Alliance, SSA) призвала правительство США сохранить 25% ввозную пошлину на китайскую продукцию из водных биоресурсов. SSA объединяет производителей и переработчиков креветки из восьми юго-восточных штатов, сообщает корреспондент Fishnews.

Пошлина была введена в 2018 г., по закону ее следует пересмотреть по истечении четырехлетнего периода, отмечают в пресс-службе SSA. Однако по запросу американских промышленников заградительные меры могут быть пролонгированы.

В письме, направленном в Офис торгового представителя Соединенных Штатов (United States Trade Representative, USTR) исполнительный директор альянса Джон Уильямс отметил: «Отказ от поставок из Китая не только улучшил возможности американских производителей, в том числе в нашей отрасли, конкурировать на равных условиях, но и еще больше снизил риски для потребителей и улучшил качество рыбы, доступной на нашем рынке».

Джон Уильямс подчеркнул, что американским производителям креветок все еще приходится бороться с более дешевым импортом, а также с ростом цен на топливо.

Между тем, по данным портала Seafood Source, пошлина в целом не снизила зависимость США от рыбо- и морепродукции с внешних рынков. Несмотря уменьшение импорта из Китая с 2,8 млрд долларов в 2018 г. до 1,6 млрд долларов в 2021 г., общая стоимость поставок из других стран за тот же период выросла с 19 до 25,8 млрд долларов.

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